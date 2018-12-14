陳思宇參選立委補選遞辭呈 議員爆料：觀傳局同仁好開心

2018年12月14日 20:32 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

台北市政府觀光傳播局長陳思宇14日上午大陣仗前往北市選委會登記立委補選，包括北市府發言人劉奕霆、「學姊」黃瀞瑩、柯文哲小編柯昱安及應援團都陪同。（李依璇攝）

2018九合一大選延長戰登場，姚文智與盧秀燕辭去立委職務遺缺將於明年1月27日補選，今(14)日為台北市與台中市立委補選登記最後一天。台北市柯家軍推出的觀傳局長陳思宇上午登記參選，下午將準備好的辭呈遞出去。對此，新科市議員游淑慧爆料：「觀傳局同仁好開心，希望局長趕快去選，就此各奔前程不相送」。

陳思宇今日正式登記參選士林大同區立委補選，陳思宇表示，立委補選不能缺席，要讓白色力量在國會上發光，她還暗酸競爭對手是「連勝文們」。其實，陳思宇也是「政二代」，父親陳建銘是現任無黨籍臺北市議員，姑姑是現任民進黨不分區立委陳靜敏。當她手指著別人譴責時，別忘了還有另外四隻是指向自己。因此，議員游淑慧在臉書透露小秘密：「陳思宇參選，這幾天淑慧也碰到幾種情緒，觀傳局同仁好開心，希望局長趕快去選，就此各奔前程不相送；某些人也好期待，因為有機會又空出一個位子。」

網友對爆料回應「希望局長趕快去選，就此各奔前程不相送，這是指局長不好嗎？」，游淑慧連忙表示：「不好説～不好説」，想像空間蠻大的。

(中時電子報)