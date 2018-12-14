豬瘟發警報是搞笑？他憶當年撲滅豬隻情景：士兵全崩潰

2018年12月14日 20:35 中時電子報 林毅

中國大陸非洲豬瘟疫情持續延燒，有不少旅客仍試圖把大陸豬肉製品帶回台灣，引起恐慌，日前農委會更發布國家級警報，卻惹來民眾抱怨，認為沒有必要發警報，對此一名消防員洪采陽在臉書表示「經歷過口蹄疫、雞瘟、禽流感那些時期的人都不會把『動植物疫災等於國家災難』當成笑話看」，更舉例當年當兵的學長撲殺豬隻時的慘況。

洪采陽表示，當時還在從軍的學長說，20多年前口蹄疫爆發時，一個下午就動手殺了好幾百隻豬，殺到手都在抖，有些沒有被一刀斃命的可憐豬隻，不斷哭喊哀號，更用充滿怨恨的眼神盯著阿兵哥們看，但沒有任何拯救辦法，只能繼續殺，下手也一定要又快又狠，否則自己和豬都更痛苦。

學長說，下午殺完，晚上繼續，晚上還沒殺完，隔天繼續撲殺，你不知道被殺的是健康的豬還是感染的豬，但別無他法，只能繼續殺。許多士兵殺到當場崩潰痛哭，甚至演變成PTSD(創傷後壓力症候群，多為士兵在戰爭後所患上的心理疾病)，整個畫面就是血腥、壓抑，而且一點道理都沒有。

洪采陽最後痛批這些試圖從中國大陸或是越南攜帶走私豬肉的人，「這樣好玩嗎？你們知不知道自己到底幹了什麼好事？」

底下不少網友也紛紛痛批「貪小便宜的垃圾們」、「罰100萬都不夠」、「我學長也有參與，經歷過撲殺事件後，現在都改吃素了」、「看一堆人抱怨發警報就好笑，都沒經歷過當年口蹄疫」。

(中時電子報)