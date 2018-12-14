豬瘟發警報是搞笑？他憶當年撲滅豬隻情景：士兵全崩潰

消防員洪采陽表示，不要以為非洲豬瘟發布國家及警報是個笑話 (示意圖／本報資料照)

友善列印
中時電子報

中國大陸非洲豬瘟疫情持續延燒，有不少旅客仍試圖把大陸豬肉製品帶回台灣，引起恐慌，日前農委會更發布國家級警報，卻惹來民眾抱怨，認為沒有必要發警報，對此一名消防員洪采陽在臉書表示「經歷過口蹄疫、雞瘟、禽流感那些時期的人都不會把『動植物疫災等於國家災難』當成笑話看」，更舉例當年當兵的學長撲殺豬隻時的慘況。

洪采陽表示，當時還在從軍的學長說，20多年前口蹄疫爆發時，一個下午就動手殺了好幾百隻豬，殺到手都在抖，有些沒有被一刀斃命的可憐豬隻，不斷哭喊哀號，更用充滿怨恨的眼神盯著阿兵哥們看，但沒有任何拯救辦法，只能繼續殺，下手也一定要又快又狠，否則自己和豬都更痛苦。

學長說，下午殺完，晚上繼續，晚上還沒殺完，隔天繼續撲殺，你不知道被殺的是健康的豬還是感染的豬，但別無他法，只能繼續殺。許多士兵殺到當場崩潰痛哭，甚至演變成PTSD(創傷後壓力症候群，多為士兵在戰爭後所患上的心理疾病)，整個畫面就是血腥、壓抑，而且一點道理都沒有。

洪采陽最後痛批這些試圖從中國大陸或是越南攜帶走私豬肉的人，「這樣好玩嗎？你們知不知道自己到底幹了什麼好事？」

底下不少網友也紛紛痛批「貪小便宜的垃圾們」、「罰100萬都不夠」、「我學長也有參與，經歷過撲殺事件後，現在都改吃素了」、「看一堆人抱怨發警報就好笑，都沒經歷過當年口蹄疫」。

(中時電子報)

中國海洋預報網正式上線 全面提… 黃金交叉！這一年 毛小孩多過人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。