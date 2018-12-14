禁止歧視 德國戶籍登記將認可「第三性」

2018年12月14日 20:47 中時 諶悠文

迄今為止，如果在德國出生登記時不能確定該填男還是女，只能空著不填。現在德國聯邦議院通過新的決議，以執行聯邦憲法法院2017年1月的一項裁決。該裁決認為，強迫將一個人的性別歸為「男」或「女」的做法，侵犯了人格權，違反了禁止歧視的原則。憲法法院要求在今年年底前對有關法律作出修改。

德國之聲中文網報導，根據新法，如果對新生兒的性別判斷有困難，無法確定是男是女，那麼出生登記中的性別一項，日後還可以更改。同樣，如果在出生時對嬰兒性別判斷有誤，也允許對出生登記再作修改。如果是後一種情況，那麼孩子的名字也可以變更。更改的前提是要有醫生提供的證明。

反對黨綠黨對必須出示醫生證明的規定提出了批評。德國同性戀者聯合會（LSVD）也對此表示失望，認為當事人應該能夠在戶籍登記處直接申請更改名字和性別。該組織認為，強制醫學鑑定以及以刻板的病理學標准衡量一切，是對個人尊嚴的無視，應該廢除。該同志團體還指出，目前人們對「雙性者（intersex）的認知，往往僅限於身體體的差異。聯合會主席團成員恩格斯強調，一個人的性別「不能只從身體特徵來判斷，而是必須同時考慮社會和心理因素」。

在議會討論期間，自民黨、社民黨、綠黨和左翼黨的議員都曾要求，法律規定應以個人的自主決定和自我認知為前提。但基民盟議員亨利希曼表示，作為具有法律效力的戶籍登記系統，不能允許以主觀的自我判斷為標準。選擇黨的反對立場更加明確，該黨聯邦議會黨團副主席馮·施托爾西說：自人類存在以來，性別屬性從來就是一個客觀事實，就像年齡和身高一樣。

新的法律還有可能做出修改。社民黨議員凱澤還要求對「跨性別法」做出修訂。基民盟議員維斯曼承諾將在2019年進行更大範圍的立法改革。

(中時 )