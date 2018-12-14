川普又要剉咧等？檢方對總統就職委員會濫用捐款展開刑事調查

2018年12月14日 20:49 中時 蔡鵑如

官非纏身的美國總統川普再遭重磅打擊！《華爾街日報》昨天引述消息人士報導，聯邦檢察官正對川普的總統就職委員會，是否濫用募集的1.07億美元捐款展開刑事調查。

報導指出，曼哈頓聯邦檢察官辦公室已針對捐款給川普就職典禮的部分金主，調查他們是否藉此管道換取政府職務、或者尋求川普提供政策優惠，甚或影響政府立場。

這項調查對川普來說，恐怕又是一大打擊。報導稱，調查展開的部分原因，是檢察官4月突擊川普前私人律師柯恩的辦公室，查獲大量資料文件。以募款換取政治利益，恐違反聯邦反貪腐法。若從非營利組織的就職委員會挪用資金，也違反聯邦法律。柯恩前天才被聯邦法院，因違反競選經費申報等相關規定，以及在國會就通俄門聽證時提供謬誤資訊，被判處3年徒刑，明年3月將入監服刑。

《華爾街日報》指出，檢察官已審訊過就職典禮委員會的副主席蓋茲。由於蓋茲在2月已向調查通俄門的特檢穆勒所提的串謀欺詐和發表不實聲明等認罪，並同意配合穆勒的調查工作，川普恐怕又要剉咧等。

另一方面，柯恩周三確定啷噹入獄，審判的相關法律文件也隨之曝光。消息人士透露，2015年8月柯恩和八卦小報《國家詢問報》母公司美國媒體集團（AMI）商討封殺川普負面新聞事宜時，其實川普當時也在場。據法院文件，出席那場會議者，除了川普和柯恩，還有AMI董事長派克。

(中時 )