網路瘋傳小英下令「榮民看病要多收錢」 健保署回應了

2018年12月14日 20:50 中時 魏怡嘉

網路瘋傳，蔡英文政府對健保署偷偷下達指示，榮民及榮眷去榮總看醫、取藥，原本不用自負部分負擔，現在卻開始要付錢，並批評蔡政府「狠毒！更狠毒！獨栽！更獨栽！」，要榮民、榮眷千萬注意。健保署今晚急澄清表示，主要因為診間誤勾選為自費，隨即改以健保給付批價，健保對榮民的給付規定，並沒有改變。

這名網友表示，朋友媽媽去關渡榮總回診批價，一條藥膏竟開價250元，而健保一條也才70元，還好老媽算的精，再回門診室問護理師，結果確實只要榮民、榮眷身份還是不用付錢，但告知這條藥膏用完需要要再去批價申請，以前是直接開慢性處方籤，現已偷偷在變，並請榮民、榮眷傳給大家，蔡英文政府執政的健保署已變相對榮民、榮眷趕盡殺絕，去看病時，記得批價時要特別注意。

由於蔡政府近日要求各部會對假訊息須立即澄清，健保署今晚急澄清指出， 經台北業務組聯繫關渡醫院瞭解，原來該病人於12月5日看診批價時，發現所付費用與以前不同，批價櫃台請病患前往診間詢問，才發現是診間誤勾選自費選項所致，隨即改以健保給付批價。

健保署官員表示，依健保法規定，健保卡上註記「榮」字的榮民、榮民遺眷，免收部分負擔，其費用由退輔會定期撥付，健保署並未接到退輔會任何政策異動通知。

(中時 )