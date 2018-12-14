王曉書主演舞台劇 今起新北藝文中心首演

2018年12月14日 20:50 中時 洪秀瑛

屈中恆和王曉書主演。（果陀提供）

舒宗浩（左）與屈中恆。（果陀提供）

屈中恆、王曉書、姚坤君、夏宇童、東明相、舒宗浩、張郁婕今為果陀舞台劇《悲憫次神的兒女》總綵排，王曉書說：「每一次排練與演出結束後，我與屈哥的手與腳都會非常痠痛，因為除了說出來的台詞，其實從頭到尾我們也都比著手語，觀眾看可能覺得手語很輕鬆，私底下卻是艱苦過程，讓他每天都貼著痠痛貼布。」

王曉書分享：「我靠視覺來記憶，每個演員講完台詞後的動作是什麼？比如校長會擦眼鏡、丈夫會插腰，我就知道換我了。」當其他演員用力跺腳震動舞台，王曉書也能感覺震動，知道「有人要跟我說話」。這些看似輕鬆敘述的過程，點滴都是她思考許久才得來的方法，如同她佈滿各種顏色和密密麻麻註記的劇本一樣，總是把自己百分之百準備好。

她與同為聾人的跨界藝術家東明相互相打氣，勉勵自己拿到每個角色都將全力以赴，努力獲得站上舞台的機會，期許成為「聽損者」和「聽人」間的橋梁，願您一起，走進劇場，「聆聽」他們的「心」。

王曉書是聽障朋友的偶像，她播報的手語新聞和正面能量在聾人朋友心中點燃希望和動力，許多聽障青少年視她為目標，努力學習手語和唇語。王曉書說：「耳聾並非聽力的反義字，而是一種充滿聲音的寂靜。我的語言跟你們的一樣好，我的交流能力其實跟你們一樣強，也許更強。」

男主角屈中恆更努力成為一般聽人與聽障朋友之間的橋樑，勤練手語，挑戰本劇最高難度「一心三用」，不但演繹自己的角色之外，同時也會口語表達女主角的語言，以及手語一同並行，讓所有觀眾更清楚。

他說：「準備這齣戲的過程中除了辛苦，還是辛苦，但在越苦澀的果實裡，自然得到最甜美的收穫。對我來說真的是目前演出過最艱難的一齣戲，很大的挑戰，手語學習過程一度撞牆，曉書給了我很大信心，她一直鼓勵我可以辦得到，希望大家多多支持這麼有意義的舞台劇。」

《悲憫次神的兒女》於日前臺中國家歌劇院謝幕時，觀眾席上除了傳來如雷貫耳的熱烈掌聲，也可看到一片揮舞擺動的「手海」，來自聽障朋友們代表「鼓掌」之意，回饋給台上女主角王曉書、與另一名聽障演員東明相和所有演員，給予最大讚譽和鼓勵。劇團貼心準備全程字幕，提供聽障朋友們無障礙觀戲品質，劇中男、女主角互相搭配，全程口語與手語併行，一般聽人朋友也能了解。

《悲憫次神的兒女》為國際名導楊世彭繼《最後14堂星期二的課》再度推出的生命奇蹟劇作，再創人性摯愛「心」巔峰，12月14至16日在新北市藝文中心演出，明年2019年3月8日至9日高雄至德堂巡迴演出。詳細資訊與購票請洽「果陀劇場」或兩廳院售票系統。

(中時 )