鈕承澤再爆9年前性侵一樣不舉 人妻怒揭：老二超X

鈕承澤。(本報系資料照)

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中時電子報
20181211中天新聞　爆鈕承澤拍片「小天使制度」　幫倒酒安撫情緒

知名導演鈕承澤（豆導）捲入性侵案，還遭受害女工作人員的友人爆料，他在施暴過程中一度不舉，最後只能靠著「指交」草草了事。現在週刊又驚爆，其實此案並非鈕承澤伸狼爪的頭一遭，一位9年前遭他性侵的受害A女也跳出來怒譙鈕承澤「不是不報 時候未到」，更難過當時沒有人肯相信她，還被誤會是她倒貼鈕承澤。

鈕承澤涉性侵風暴一波未平一波又起，據壹週刊報導，一位外型性感又亮眼的受害A女也跳出來怒控自己9年前遭鈕承澤伸狼爪，也還原事發經過，稱那時剛從美國回台的她，透過一位大咖嘻哈歌手介紹認識鈕承澤，並在聚會中被對方瘋狂勸酒，接著更以「回家拿個東西」當藉口，把她騙回東區7樓家中，然後就出事了。

該名受害女回憶當時情景餘悸猶存，巧合的是，9年前鈕承澤施暴女性的過程也同樣面臨不舉窘境，「一直用手摳我」、「老二超黑」、「也是硬不起來」，後來女子終於掙脫狼爪、逃出大門，馬上打給介紹他們認識的嘻哈歌手哭訴這件事，還因為下體受傷，經過3、4天才能正常走路。

令人難過的是，A女事後曾向一位演藝圈友人訴委屈，但對方卻懷疑是她倒貼鈕承澤，讓她很受傷。據指，A女原本欲露臉控訴，但後來又顧慮到自己現在已婚有子，為避免影響家庭，最後決定不露面指控。

(中時電子報)

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