BCW突被警察跟蹤 轉頭一問原因是⋯

BCW先到耶誕城朝聖拍照。（混血兒提供）

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BCW先到耶誕城朝聖拍照。（混血兒提供）
BCW先到耶誕城朝聖拍照。（混血兒提供）

BCW 於10月推出首張創作專輯《NO COMPLY》，發片僅短短2個月，就獲邀參加今年2018新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」，將於15日首度站上這個大舞台，他本週還把握空檔搶先到耶誕城朝聖兼場勘，特別跑到地標「迷幻星球」，看著LED點控星球伴隨著音樂，與可愛的公仔桑塔熊拍照留念，有趣的是，他逛著逛著卻發現有警察跟隨在後，原以為是自己有什麼嫌疑或狀況，趕緊詢問後才了解是員警要拍照留念。

BCW興奮表示，自己一直住在新北市，每年都會來市政府耶誕城參觀拍照，今年終於不是以觀眾的身分，而是在台上用歌手身分登台演出，還能與許多優秀音樂人同台，一定會好好把握機會表演。

BCW歌曲〈東岸〉邀請家家跨刀獻聲合作，MV快速突破百萬點擊、更曾奪下hito排行榜冠軍寶座，如今環球音樂加碼於14日推出〈東岸〉全新REMIX版本，應景耶誕節、跨年即將來臨，希望可以讓〈東岸〉這首歌裡面舒服的氛圍延續到更多不同的人和地方。耶誕節即將來臨，談及交換禮物趣事，BCW說幾乎沒玩過，唯一一次是大學抽到一隻洋娃娃，後來結束時完全忘記該禮物就直接遺留在KTV包廂了；至於家家的交換禮物則超爆笑，她打趣說，印象深刻有一年交換禮物換到「大菠菜」，不忘強調「早上現摘的啦！」

(中時 )

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