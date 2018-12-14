SBL》許總怒了！富邦OT落敗 賽後拒讓基斯來記者會

看來富邦洋將基斯待在SBL的時間所剩不多了。(中華籃協提供)

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中時電子報
簡浩在正規賽還剩15.4秒投進關鍵追平三分球。(中華籃協提供)

富邦勇士總教練許晉哲真的震怒了！儘管基斯14日貢獻24分、16籃板及9助攻的準大三元表現，富邦仍在延長賽後，以81比86不敵僅有新洋將凱爾可用的桃園璞園，許晉哲賽後直接拒讓基斯出席記者會，「他根本不配來記者室！」

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「這種忘帶球衣的不夠專業行為，基斯根本不該來此給大家採訪，整場比賽也因為他搞到烏煙瘴氣，」許晉哲說，「就算他有機會拿大三元又怎樣，要不是隊友幫他把球投進，也不可能有那麼多助攻，你們沒發現他有7失誤嗎？」

也難怪許晉哲如此生氣，富邦明明擁有雙洋將優勢，甚至打到正規賽還剩1分04秒，仍保77比72領先，璞園先靠陳冠全籃下放進兩分，接著簡浩最後15.1秒投進追平三分球，來到延長賽，璞園一開始就打出9比2猛攻穩住勝局。

「基斯今天能上就偷笑了，」許晉哲表示，「我們在正規賽就該贏球，簡浩投進那顆追平三分球，負責守簡浩的就是基斯，造成我們打到延長賽就沒氣了。現在米歇爾也出現水土不服問題，前幾天還曾突然嘔吐，體能當然欠佳。」

璞園5人得分上雙，克服瓊斯膝傷無法上場的單洋將劣勢，璞園總教練麥班達說：「這該是我們本季第1次打團隊球，就算讓1個老外都能贏，我們換找凱爾來，就是讓本土可以學習，我們並非找來最好的，卻是最適合的洋將。」

投進追平三分球的簡浩表示，凱爾給他有種年輕版戴維斯的感覺，因為凱爾也打團隊球，麥班達隨即補充，「我想凱爾最像戴維斯的地方，就是打球很無私，都會努力幫忙隊友，看他全場5助攻就知道，讓我們打法也回到從前。」

(中時電子報)

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