調漲印尼家事移工薪資議題 台印談6小時無共識

在勞動部長許銘春（右一）及印尼勞工部Hanif部長（左一）見證下，我國駐印尼代表處陳忠代表（右二）與印尼駐台北經濟貿易代表處蘇孟帝代表（左二）簽署備忘錄。（勞動部提供）

友善列印
中時

台印今（14）下午舉行雙邊會談，對於印尼主張調高外籍家事移工薪資，在經過6小時的會議後，勞動部表示，由於雙方對於調薪與否及調幅沒有共識，因此今日雙邊會談結果暫不調漲，建議印方提出具體調漲薪資相關事由，後續再由工作小組層級討論。

勞動部統計，截至今年10月底，我國共有70萬3162名外籍移工，印尼籍勞工居冠達26萬5959人；其中，印勞在台以從事家庭看護工19萬1251人最多，1926人為家庭幫傭。

今日下午台印雙邊會談從下午1時30分開到晚間7時30分，勞動部跨國勞動力管理組長薛鑑忠表示，勞動部已經了解印方在會議上提出家事外勞加薪的訴求，也了解調漲目的，不過之前在2015年9月薪資從現行的1萬5840元，調漲至1萬7000元，已調漲過一次，因此建議印方提出具體薪資相關說明供參考，後續再由工作小組層級討論，目前沒有達成共識。

薛鑑忠說，若印勞薪資調漲，台灣雇主聘僱成本將會提高，其他看護工來源國可能也將比照辦理，因此沒有同意印方提出調漲薪資需求，將再由工作小組層級研議，但還沒有確定何時會召開會議討論。

為強化我國與印尼間的勞務合作關係，台印雙方今日上午簽署「招募、引進及保護印尼移工備忘錄」（MOU），增加雙方同意擴大台印勞工事務合作內容，包含促進職業訓練、技能發展、就業協助、女性創業、身心障礙者能力建構事務雙邊合作與交流；另修正印尼移工在台衍生醫療費用，由保險支付或依據法律規定負擔後如仍有不足，且移工無力負擔時，應由印尼政府協助處理，以保障勞雇雙方權益。

(中時 )

網路瘋傳小英下令「榮民看病要多… 非洲豬瘟吃不死人？會害死的是這…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。