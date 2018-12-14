調漲印尼家事移工薪資議題 台印談6小時無共識

2018年12月14日 21:14 中時 王思慧

台印今（14）下午舉行雙邊會談，對於印尼主張調高外籍家事移工薪資，在經過6小時的會議後，勞動部表示，由於雙方對於調薪與否及調幅沒有共識，因此今日雙邊會談結果暫不調漲，建議印方提出具體調漲薪資相關事由，後續再由工作小組層級討論。

勞動部統計，截至今年10月底，我國共有70萬3162名外籍移工，印尼籍勞工居冠達26萬5959人；其中，印勞在台以從事家庭看護工19萬1251人最多，1926人為家庭幫傭。

今日下午台印雙邊會談從下午1時30分開到晚間7時30分，勞動部跨國勞動力管理組長薛鑑忠表示，勞動部已經了解印方在會議上提出家事外勞加薪的訴求，也了解調漲目的，不過之前在2015年9月薪資從現行的1萬5840元，調漲至1萬7000元，已調漲過一次，因此建議印方提出具體薪資相關說明供參考，後續再由工作小組層級討論，目前沒有達成共識。

薛鑑忠說，若印勞薪資調漲，台灣雇主聘僱成本將會提高，其他看護工來源國可能也將比照辦理，因此沒有同意印方提出調漲薪資需求，將再由工作小組層級研議，但還沒有確定何時會召開會議討論。

為強化我國與印尼間的勞務合作關係，台印雙方今日上午簽署「招募、引進及保護印尼移工備忘錄」（MOU），增加雙方同意擴大台印勞工事務合作內容，包含促進職業訓練、技能發展、就業協助、女性創業、身心障礙者能力建構事務雙邊合作與交流；另修正印尼移工在台衍生醫療費用，由保險支付或依據法律規定負擔後如仍有不足，且移工無力負擔時，應由印尼政府協助處理，以保障勞雇雙方權益。

(中時 )