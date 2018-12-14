鍾瑶對抗職場性騷 用這招回擊

2018年12月14日 21:26 中時 洪秀瑛

鍾瑶拍攝形象廣告，當天重感冒仍敬業上陣。（星采提供）

鍾瑶拍攝形象廣告，當天重感冒仍敬業上陣。（星采提供）

鍾瑶今天出席記者會。（星采提供）

鍾瑶今天出席醫美代言活動，一襲長禮服更顯典雅氣質，經常熬夜拍戲的她，分享肌膚保養最重清潔、保濕，認為女人還是要「多愛自己」。在主演的新戲《艾蜜麗的五件事》中，鍾瑶飾演的女主角小艾意外撿到瓶中信，鍾瑶興奮說：「如果我要寄出瓶中信，我會想寫考取船駕駛執照、能憋氣4分鐘、學鋼琴、炒一桌超厲害的中式料理、開一家餐廳。」

從《姊的時代》周凱婷的自信魅力，到《艾蜜麗的五件事》小艾的古靈精怪，揣摩各種角色都能到位，鍾瑶外表看似高冷不可攀，其實私下的她，個性爽朗又帶點浪漫，覺得自己和哪位劇中角色最相似？她說：「艾蜜麗以及周凱婷的感情觀和生活態度都和我有相像之處，每個角色都有我自己個性的影子。」

鍾瑶外表看來纖弱卻熱愛水上與戶外活動，知道將在水下拍攝形象廣告時，她不但老神在在還相當期待。只是到了正式拍攝之前，不小心得了重感冒，「以往我最怕就是遇到水溫過低，但這次在溫水泳池拍攝，非常受照顧，是我在水中拍攝過最舒服的一次，超級開心」。

此次形象廣告主題在水中展開一場如仙境般的奇幻旅程，將女性的堅定真我及柔情，完美呈現於鏡頭前，鍾瑶說：「過去拍戲時有相當多的經驗要在水裡面把眼睛睜開，但這回要在水裡面，呈現完美表情及優美肢體，是我覺得最困難地方。」

近來因鈕承澤新聞事件引風波，鍾瑶在記者會現場被問到女生在職場上如何保護自己？她提到職場騷擾多多少少有聽過，自己從模特兒到演員，在拍照過程中，經常被放肩膀、摟腰都有，但她會反過來，將自己的手搭到對方的肩、腰，「那他的手就過不來，還會讓對方覺得我大器，吃不到我豆腐，我一直以來都是這樣。」

拍戲時如果遇到超出劇本的肢體動作，女藝人要懂得自保，鍾瑶表示會和導演做良性溝通，雙方都同意下才執行，「角色在我手裡，能夠為角色加分，往好的方向，我當然會配合，但如果我覺得可以，導演覺得不適合，也可軟性、彈性溝通」。

(中時 )