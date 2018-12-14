參選民進黨主席 卓榮泰：明起北部開跑 擬月底離職

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行政院祕書長卓榮泰閃電宣布投入民進黨黨主席選舉，明起從北部開跑，周六晚間參加「六張犁世紀聯誼會」聚會，周日則出席台北市議員洪健益感恩餐會，透過相關場合與黨員溝通；卓榮泰表示，基於協助政務需求，如果賴揆同意，他打算月底離開行政院。

卓榮泰表示，參選黨主席完全沒有心理準備，昨天很晚在談的時候，隨手拿起晚報，所以就決定從晚報內容談起，當時晚報的黨主席還是陳其邁，所以並不是說要對外隱暪，「真的是意外」。

卓榮泰說，今天早上晨會時，他跟賴揆說起這件事，因為要請示能在行政院還能待多久，當時賴揆有說「加油」！

對於月底離職的想法，卓榮泰說，他個人希望不要影響手上還在進行的工作，所以儘量讓時間往後拉，因為公投之後還有一些必要處置，有很多事情都在安排，「如果能到月底也許比較好」，這個想法還沒跟賴揆報告，還是要聽賴揆指示。

卓榮泰並說，因為選舉剩下幾天，時間不多，所以沒有辦法地毯式的跑，如果是重點式的跑，也怕漏掉部分地區不夠公平，所以他還在思考要用什麼方式跟黨員作說明，希望在不影響政院公務的情況下進行考量，但還要再徵求院長同意。

對於最新行程安排，卓榮泰說，他會利用假日及晚上跟黨員溝通，明、後兩天晚上都有活動，像是六張犁世紀聯誼會，是從議會到現在已經參加20年的團體，每三個月固定聚會一次，二十年沒有中斷過，裡面也有相當多黨員，明天晚上剛好聚會就會去，一方面餐會、一方面進行溝通，後天也有洪健益議員感恩說明餐會，這個行程他也會去。由於地域性緣固，現在他是先從台北開始，其他的再做規劃。

(中時 )

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