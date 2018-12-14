白綠合作破局隨即遭開鍘！助選柯P被認定違反黨紀 陳景峻：我問心無愧

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民進黨新北市黨部14日召開執委會，傳出已經將台北市副市長陳景峻競選期間替柯文哲助選，認定為「違反黨紀」，將送評委會處理。由於今早才確定明年初北市立委補選將再次形成「三腳督」局面，也就是白綠合作破局，晚間隨即傳出陳景峻將被開鍘，格外帶有「替罪羔羊」、「秋後算帳」意味，陳今晚受訪時也只無奈嘆說，自己問心無愧、做對的事，對於黨的決定「表示尊重」。

陳景峻擁有民進黨籍超過30年，他今晚受訪時語氣相當無奈，他說，他也是從媒體上獲知消息，新北市黨部還沒有告知他違反黨紀的事。但他表示，家有家規、黨有黨律，對於黨部要這樣處理，也只能說尊重。

不過陳景峻也強調，姑且不說當年他為綠營出戰三重市長選戰，將原本藍營版圖變為綠色，他到北市府擔任柯文哲副市長，也是為了擔任白綠之間的橋樑，這期間，合縱連橫、安排柯文哲上綠色和平廣播電台受訪，處理了很多雙方之間的事，最後也輔選成功，沒有讓國民黨奪回台北市。

陳景峻回顧今年選舉，他認為，當長官有難時，他身為副市長，做人處事以及政治倫理方面，都要做對的事，所以該做的他都做了，最後柯文哲也順利連任成功，選民證明了他做的事是對的。

陳景峻無奈嘆說，自己在黨內也不是什麼重要角色，選完要被這樣處理，「我也表示尊重」；記者追問，會不會覺得自己30多年黨齡，卻在白綠合作宣告破局後，立刻被開鍘，十分唏噓？陳嘆說，對啊，但問心無愧啦，做對的事情就好。

最後，他也表示，自己對於副市長職務辭意堅定，「我來的時候是柯市長民調最低的時候，現在連任成功了，也該走了」，真的想休息了。

(中時 )

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