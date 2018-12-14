冬盟》本田圭佑8局飆9K壓制韓職 日職東軍闖進冠軍戰

日職東軍投手本田圭佑。（中職提供）

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中時電子報
/斗六報導

日職東軍先發投手本田圭佑今天（14日）先發主投8局只被擊出2支安打失1責失分，助隊以11比2擊敗韓職聯隊，賽後他表示，知道這場贏了就能晉級冠軍賽，所以告訴自己，一定要贏下來。

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日職東軍1局下就靠著塩見泰隆的3分炮取得3比0領先，3局下以2次保送與1支安打形成滿壘，隨後韓職聯隊投手又投出四壞保送讓日職東軍先擠回1分，接下來安田尚憲又揮出2分打點安打，日職東軍領先來到6比0。

5局上韓職聯軍在1出局後攻佔二、三壘，可是僅靠著金虎伶的內野滾地球攻下1分，比數形成1比6。8局下日職東軍一陣猛攻，灌進5分，韓職聯隊僅在9局上追回1分，最終日職東軍就以9分差闖進冠軍戰。

本田圭佑在日職效力埼玉西武獅，本季一軍只有1場出賽紀錄，這次在冬盟目前4場出賽，此役8局投球只被擊出2支安打，飆出9次三振與2次四壞保送，僅失1分為責失分，是他這次比賽最好的成績。

本田圭佑透露，其實比賽一開始他很緊張，控球不太穩，而且第5局還投出保送製造亂流，「那是我自己製造出來的局面，所以我要想辦法壓制。」他之後專注將球投至捕手要的位置，而且這場比賽贏了就能打進冠軍戰，「所以我一定要贏下來。」

本田圭佑在比賽中的努力表現，總教練高田誠都看在眼裡，「他今天真的表現得非常棒，而且今天他不但投球內容不錯，投球局數也拉長到8局，讓我們之後有更多投手可以使用，本田圭佑在這次冬盟真的成長很多。」

高田誠笑說：「晉級冠軍戰總算鬆了一口氣。」不過他隨即補充，球員在冬盟有沒有完成自己的目標、有沒有成長，未來回到母隊能不能有更好的發揮，才是他最在乎的事。

(中時電子報)

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