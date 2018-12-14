李艷秋︰民進黨面臨即將失去政權的集體焦慮

2018年12月14日 22:01 中時電子報 黃麗蓉

民進黨大老吳乃仁衝冠一怒，決定退出民進黨和新潮流。資深媒體人李艷秋直指，民進黨派系治國的情況比國民黨更嚴重，而民進黨中生代的不敢承擔，讓老世代氣急敗壞，也呈現出民進黨即將失去政權的集體焦慮。

李艷秋在臉書指出，新潮流系好大、好有力啊！民進黨內的人事位子沒獲得新潮流的支持，想都別想，民進黨的位子和人選都是派系決定的，派系治國的情況比國民黨更嚴重！另民進黨中生代的不敢承擔，讓老世代氣急敗壞，呈現出民進黨即將失去政權的集體焦慮。吳乃仁的退黨則給了民進黨一記重擊，但並不是對執政無法符合人民期待的痛心，而是對派系鬥爭結果不如己意的反擊，赤裸裸的展露民進黨的失魂失心。

李艷秋點出，有趣的是，吳乃仁被爆台苯幾乎成為吳家的家族企業，吳乃仁的女兒出任董事長兼總執行長，兒子是董事，老婆則擔任顧問，主要工作是協助董事長，「因為她年紀小，經驗少，怕被欺負」；子女都不具備化工專業，卻在「2年間領了3千萬」，幸好台苯是民間公司，否則高薪實習生的稱號，根本輪不到吳音寧。

李艷秋直指，蔡英文全面執政後，民進黨各路人馬將各肥缺占滿占好，早已成為「討厭民進黨」的原因之一，蔡英文表姐林美珠的台灣金聯一日遊，更是經典中的經典，從蒙藏委員會，到勞動部再到台灣金聯，只能說這種全方位的人才，只有在民進黨執政時可以培育養成。看吳乃仁、林美珠、吳宏謀、曹啟鴻、李世光....，不管有爭議的、辦砸差事下台的、專業不夠的，都能位居要職，只能讚嘆民進黨真「敢」！

網友說：「吳乃仁不用靠民進黨，反正兒子女兒全家都靠台苯。」、「你現在知道K黨有多笨了吧，還搞黨產咧！」、「美珠表姊台灣金聯一日遊，哈哈~~，接著再去哪兒？放心有表妹。」

(中時電子報)