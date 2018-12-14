搶攻跨年商機 台中飯店業者推星願派對 號召民眾到飯店熱鬧跨年

2018年12月14日 21:59 工商 曾麗芳

跨年夜現場提供星空餐酒會，無限享用美饌、美景、音樂、趣味遊戲，迎接2019年的到來。（圖／業者）

跨年夜現場還有音樂表演，炒熱跨年氣氛。（圖／業者）

迎接聖誕節與跨年連續假期的到來，台中各大飯店無不絞盡腦汁想活動、吸引民眾上門！其中，位於逢甲商圈的星享道酒店活動一波波，首波推出聖誕遊街、第二波打造星空許願池、第三波主打「Make a Wish New Year Party」紅吱吱的星願派對，號召民眾一起到飯店熱鬧跨年。

其中，一年一度的聖誕遊街，將於12/21晚上6點自星享道酒店出發，漫步逢甲商圈，經過文華路、福星路等熱鬧街道，再返回星享道酒店。該酒店表示，聖誕遊街是集團的傳統習俗，每年的聖誕節前夕，就會號召同仁一同穿著聖誕服裝遊街，跟多年來配合該酒店的逢甲小吃店家說一聲謝謝；沿途也會發送聖誕糖果，與民眾一同分享節慶的喜悅。

第二波將於星享道酒店9樓星空花園打造「星空許願池」，立起幸福鐘，在聖誕節期間歡迎民眾前來許願。

第三波「Make a Wish New Year Party」，紅吱吱的星願派對。自12/31日跨年夜22:00至00:30，現場提供星空餐酒會，無限享用美饌、美景、音樂、趣味遊戲，迎接2019年的到來，每人價格500元；憑星饗道自助餐12月發票，每人優惠價399元，最多優惠5人。

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