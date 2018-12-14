夾在陸美之間 加拿大史上最孤立無援的時刻

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應美國要求，加拿大本月1日逮捕華為財務長孟晚舟，結果卻成了北京報復的對象。2名加拿大公民在大陸被以從事危害國家安全活動為由被捕，但美國總統川普卻未挺身幫加國說話。讓成了陸美之間夾心餅乾的加拿大寒心，加國歷史學者波斯威爾（Robert Bothwell）指出，這是加拿大史上最孤立無援的時刻。

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）以及在大陸東北經商的企業家史派佛（Michael Spavor）被大陸政府拘押，外界直指就是針對孟晚舟的報復行動。波斯威爾說：「我們（加拿大）從未如此孤立無援。我們沒有一個認真的盟友相挺。另一個中國針對我們的原因是……我們能夠報復回擊的手段太少。中國是不友善的強國。」

華府保守派智庫「美國企業研究院」的中國問題專家史劍道（Derek Scissors）說，美國這時候應該要出來嗆中國：「你們幹嘛找加拿大人麻煩，和你們有問題的是美國啊！」史劍道也說，中國逮捕兩名加拿大人，純粹是「流氓行徑」，稱：「你們拘押加拿大人是因為加拿大什麼也做不了。這就是霸凌！」

加拿大前駐中大使馬大維（David Mulroney）則說，不僅美國應該要出來捍衛加拿大，英、法、澳洲也應該要出來譴責大陸，讓北京知道這樣做的後果，恐讓外國公民認為在大陸工作或生活並不安全。他說：「我想很多在中國的外國人現在都過得提心弔膽。」

(中時 )

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