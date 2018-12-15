游梓翔：民進黨中生代已凝聚力量 國民黨呢？

2018年12月15日 09:32 中時 季節

世新大學教授游梓翔指出，九合一選舉後民進黨慘敗，但民進黨內中生代已凝聚力量，反而國民黨還看不出來，國民黨的中生代還在旁邊站甚至跑龍套。那人民只怕不易會因為討厭民進黨就喜歡國民黨。

游梓翔表示，民進黨當選的幾位縣市長以及敗選的林佳龍、陳其邁，署名共推卓榮泰參選黨主席，希望向外界展現「中生代接班」的姿態。卓榮泰算不算「中生代」？論年齡，其實比賴清德還年長幾個月。他當過「扁朝」的總統府副秘書長與代理秘書長。如果當選主席，他是60歲，但2015年朱立倫當選國民黨主席時，只有54歲。

游梓翔說，卓榮泰或許只能算半個「中生代」，但重點在推舉卓榮泰的七位縣市長當選或敗選人，確實都被認為是「中生代」，主席人選由這七人來推舉，最終並可能由他們推薦的人選來擔任，至少代表「中生代」在民進黨中有重要的「份量」，不是都只由高層作宮廷安排。

游梓翔指出，反觀國民黨，雖然大選成績不錯，但對於黨的未來方向和黨的領導人選，「中生代」能發揮的力量非常有限，還在幾個立委議員喊話放炮，然後被長老身邊的人訓話斥責的階段。當選的縣市長或許在中常會被「禮遇」留了幾張座位，但對於各項決策能有多少話語權，何時能全面接班，卻還看不出來。

游梓翔稱，年齡雖然不是唯一的標準，但卻是最明顯的指標。如果民進黨中生代已經凝聚成一股力量，並試圖影響黨主席人選與黨的方向，但國民黨還在上演「中生代」旁邊站甚至跑龍套的戲碼，無論人民多討厭民進黨，要他們因此喜歡國民黨，還是難上加難。

(中時 )