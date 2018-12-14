美空軍戰機妥善率太低 一旦開戰半數無法起飛

2018年12月14日 22:13 中時電子報 盧伯華

最近美國總統川普在國防預算上出爾反爾的態度，讓美國軍方忙得人仰馬翻。而美國空軍官方媒體則在一篇社論中沉痛地指出，美國空軍27年來任務不斷加重，預算卻相對減少，裝備過於老舊，導致空軍戰力轉弱。目前空軍戰機妥善率過低，如果明天開戰，美軍將有半數的戰機飛不起來。

美國空軍官方媒體《空軍雜誌》近日發表社論表示，2018年結束前，空軍有3個主題正在進行。第一個是未來軍隊規模的願景；第二個是佛羅里達州廷德爾空軍基地(Tyndall airforce base)遭遇的災難，以及它凸顯有關妥善率的問題；第三是建立太空軍，以及相關的政治、成本、效益和風險。

社論說，現在空軍規模太小，無法滿足國家安全戰略需求。312個作戰中隊工作量過大，資源不足，缺乏零件、飛行員與維護人員，造成戰機無法飛行，飛行員準備不足。去年冬天遭遇連串事故，竟造成春季的工作停擺，工作節奏和壓力正在侵害國家安全。

空軍部長威爾遜(Heather Wilson)和參謀長戈爾德芬(David L. Goldfein)將軍提出擴增至386個作戰中隊的預算案，比原先增加24％，但這只是一個結論，還沒有詳細計劃。擴增是必要的，因為空軍的刀鋒已經磨損，1991年至今已27年，空軍一直處於戰鬥狀態，現在空軍軍機平均年齡是28，是第一次波灣戰爭(1991年)的2倍，許多戰機甚至都已停產，如C-17、F-22，B-52與KC-135則是甘迺迪時代的產品。

因此，社論指出，每次讓飛機準備戰鬥都是一場艱苦的鬥爭，F-22A在2017年妥善率最低，為49%；B-1、B-2和F-35均低於55%。如果明天發生危機，會有一半戰鬥機無法起飛。海軍狀況也差不多，F / A-18妥善率也只有55％。這就是任務增長和資源縮減時發生的事情。

位於廷德爾空軍基地的F-22戰機中隊在邁克爾風災中遭到重創，主因是有17架F-22戰機因失修而無法撤離。（圖／美國空軍）

而當警鈴響起，飛機卻無法起飛時，會是什麼樣子？看廷德爾基地就知道。邁克爾颶風是天災而不是戰爭，但它同樣有威脅性，教訓也很嚴重。風暴來臨前其實有足夠時間撤離基地內的F-22，但其中17架正處於失修狀態無法離開，只能留在基地任由風暴催殘。而這只是風暴，如果不是風暴而是一次敵人的攻擊，那會有什麼結果？

此外，華盛頓還擬議組建新的太空部隊，其中主要部份要來自空軍，此一單獨的領域也需要足夠投資，目前組建太空部隊總部和秘書處的5年內費用就要130億美元。美國確實需要投資太空軍力，但必須確保太空任務領域得到充分財政支持才行。其實美國已經擁有了太空部隊，它叫作美國空軍。重點不是叫什麼名字，而是要投資，才能讓空軍及其所擁有的太空資產變得更好「Make Air Force great again」。

(中時電子報)