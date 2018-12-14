同志導演父子3人全都心臟病發猝死 醫師：這原因害的

2018年12月14日 22:12 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

51歲知名同志導演陳俊志這個月（12月）10日因心因性休克（高血壓心臟病併衰竭）病逝，令各界悲痛扼腕。其實陳俊志的父親和親弟弟相繼在3年前和今年10月因心肌梗塞過世，父子3人都死於心臟疾病，教人不勝唏噓之餘，也不得不留意家族史對於疾病罹患的關聯性。

不只是陳俊志，已故藝人馬兆駿當年也因心臟病發，走得突然，而他的父親也是因為心肌梗塞過世，二哥馬兆驊則曾因血管阻塞，放了3支心臟支架。

遺傳本身就是心臟病無法改變的危險因子。資深廣告人孫大偉有高血壓和心臟病家族史，他的四哥在49歲因心肌梗塞去世，他自己則在參加鐵人三項比賽半途心肌梗塞發作，裝了4根血管支架，爾後在2010年因腦中風病逝。

除了心臟病，還有許多疾病在進行衛教時常告誡人們留意是否有家族病史，包括高血壓、高血脂、糖尿病等，其中更少不了令人聞之色變的癌症，尤其近來不少名人相繼死於癌症，嚴凱泰和安迪的食道癌、劉駿耀的胰臟癌，余天和林沖也正和攝護腺癌搏鬥中。究竟家族史在疾病罹患的風險中扮演什麼角色？

家族史通常意味著同一家族的人，基因比較相近，導致疾病遺傳、罹患相同疾病的風險較高。圖片來源：shutterstock

留意「一、二等親」、「上、下一代」或「上兩代」是否罹患相同疾病

基隆長庚醫院血液腫瘤科醫師、癌症希望基金會董事王正旭指出，家族史意味著同一家族的人，基因比較相近，對於特定風險因子的避免能力可能都會比較差，導致疾病遺傳、罹患相同疾病的風險較高。

王正旭表示，台灣在疾病遺傳的家族史通常指的是一等親（父母、子女）或二等親（兄弟姊妹）中，有人罹患過相同疾病。

新光醫院腫瘤治療科主任季匡華則進一步擴大對象，如果已育有子女，家族史看的是上一代（包括父母的兄弟姊妹）和下一代；如果未育有子女，則要看上兩代，包括父母的兄弟姊妹和祖父母。並觀察家族中若至少1人罹患某種疾病，其他人得到相同疾病的機會是否比其他正常人高出許多。

不過，「究竟是家族史的基因影響較大，還是因為生活背景、環境、習慣相似，造成罹患相同疾病的機率較高，目前難以區別。」王正旭說。例如常見家族多人得到肺腺癌，卻難斷定是基因影響，還是因為處於相同環境交互影響所引起，如家中有人抽菸、廚房油煙、或者居住區域空氣品質較差。

停經前的乳癌已被證實和家族遺傳有高度關聯。圖／康健雜誌

有停經前乳癌、心臟病猝死家族史 相同疾病風險高出2倍

至於那些疾病容易受到家族史的影響？季匡華表示，停經前的乳癌是目前證實和家族遺傳有高度關聯的疾病，比一般人罹患的風險高出2.5倍～3倍。

季醫師表示，以重大疾病癌症來說，通常罹患風險要高出2倍以上才會被視為和某因子具高度關聯性。以大腸癌來說，雖然也被認為和家族史有關，但風險大約高出1倍多，不到2倍；子宮內膜癌、胰臟癌、鼻咽癌也可以看到和家族史有些微關聯性，但並不明顯。

至於常見的高血壓、糖尿病，統計顯示，有家族史的人罹患相同疾病的機率大約高出2～3成，頂多不到4成，尚難斷定和基因遺傳有顯著關聯。但值得留意的是，「心臟病雖然不是癌症，但如果家族中有人因急性心臟病發猝死，下一代發生同樣疾病的風險也會高出2倍之多。」季匡華說。

王正旭表示，有些家族的基因可能對於血脂肪、身體有害物質的代謝能力較差，血管容易暴露在膽固醇或三酸甘油脂中，受到低密度脂蛋白的影響較大；也可能本身血管容易受損，加上修復能力不佳，導致這樣的基因遺傳到下一代。

但也無法排除生活習慣的影響。隨著飲食西化，家族生活型態類似，環境的影響可能超過基因的決定性。既然基因難以避免，王醫師建議，如果已經知道自己是高風險族群，積極的做法就是從生活行為上調整，降低罹病的機率。

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(中時電子報)