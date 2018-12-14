王瞳女女吻幫慶生 「她」不急婚急凍卵

2018年12月14日 22:13 中時 洪秀瑛

楚宣（右）和江祖平玩親親。（民視提供）

吳皓昇（右起）、楚宣、Gino、王瞳。（民視提供）

Gino（左起）、王瞳 、江祖平 、楚宣、吳皓昇、陳彥廷。（民視提供）

民視八點檔《大時代》演員楚宣13日在棚內過37歲生日，製作團隊找演員群王瞳、吳皓昇、Gino、江祖平、陳彥廷在棚內一起切蛋糕慶生，Gino跟吳皓昇還被拱親吻壽星，讓人夫吳皓昇大驚「這樣會鬧出人命」，只敢做做樣子不敢親上去，楚宣轉頭看Gino：「要親他，我可以。」

劇中飾演楚宣爸爸的Gino，聽到要吻楚宣，一度緊張說「我這樣是亂倫耶，可以嗎」？楚宣被網友抓包「楚宣跟Gino是不是有曖昧關係，不然Gino抖音帳號就是1213」，引起討論。Gino表示，12月13日是他的農曆生日，楚宣笑說一度以為Gino暗戀自己。

自己下「封口令」的吳皓昇，當大家唱生日快樂歌時，他也不敢多唱，他表示之前幫別人過生日歌，只要到唱台語版的歌，那個演員很快就殺青，所以當大家拱他獨唱生日歌的時候，還是不敢大意，其他演員群紛紛獻吻，讓楚宣感動說，在這個劇組好幸福。

楚宣在民視多年，從少女時期開始拍戲到現在，很開心在《大時代》還是演出青春無敵的第二代，這次劇中演出無怨無悔，並且為了愛情付出的「若蘭」，跟林則希、陳彥廷有不少對手戲，也引起不少觀眾討論，甚至上街還有地方媽媽告戒「妳不要那麼傻」，讓她哭笑不得。

劇中飾演媽媽的江祖平，及飾演妹妹的王瞳也獻吻，王瞳笑說，跟女生親吻突然全身發熱，江祖平則說，這次要親女生也特別害羞，惹得楚宣從耳朵紅到臉頰。楚宣許下願望，希望主演的《大時代》收視保持第一、大家都平安健康。

楚宣表示，目前有觀察中對象，被問到何時結婚，她說結婚不是重點，反而考慮先凍卵，因為現階段較想生小孩，「不然再等下去，只能先跟朋友約好一起凍卵，看能不能有團購價」。

(中時 )