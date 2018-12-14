就要吃整套松露！「桌上黑鑽」饗宴讓饕客吃好吃滿

2018年12月14日 23:14 中時 何書青

TOSCANA義大利餐廳的經典羅西尼牛排。（台北西華飯店提供）

鴨肝料理加入落葉、小石造型的食材，十分吸睛。（台北西華飯店提供）

高級西餐廳常以松露來點綴料理，只要有加上松露作配料的菜色，也瞬間被視為豪華料理。冬天正是品嘗松露的好時機，台北西華飯店便以這款奢華食材為主角，由TOSCANA義大利餐廳主廚徐正育Kevin用「森林中尋找黑松露」的概念發想，設計出浪漫的「桌上黑鑽」松露饗宴。

「桌上黑鑽」松露盛宴美味也吸睛，巧妙化作落葉及小石的干貝、松露，覆蓋著奢華鴨肝凍，是這段饗宴中令人眼睛為之一亮的序幕，還有佐上美味蕈菇的油悶蛋黃，而雞肉澄清湯及手工義大利麵也都融入黑松露，主菜則是結合肥潤鴨肝及松露的經典羅西尼牛排，最後還有全台獨賣的西華松露冰淇淋，以各種料理手法盡現松露之美。

在這頓松露盛宴裡，饕客可以大啖西雅圖酋長生蠔、鴨肝、波士頓龍蝦、油悶蛋黃、雞肉澄清湯、手工義大利麵、經典羅西尼牛排或巴羅洛酒桶木煙燻乾式熟成美國肋眼牛排，以及黑松露冰淇淋，每套2800元+10%，雙人份6000元+10%；此外，點用松露盛宴還可用加購價入手波伽利家族酒莊簽名系列酒款和波伽利2018最新美聲專輯《Si》（義大利語：真好！）。

(中時 )