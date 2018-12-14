加色素進自家水塔查竊水 附近自來水卻全變「血水」

宜蘭礁溪鄉一咖啡店業者為了查自來水是否有漏水或被偷接，在自家水塔內加入紅色色素，卻讓附近的自來水都變成紅色「血水」。(翻攝自業者臉書)

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中時電子報

宜蘭縣礁溪鄉一間知名咖啡店，因水費長年高的不合理，讓業者懷疑有漏水或被偷接，便在自家水塔內滴入紅色食用色素，想找出原因，沒想到卻讓附近大量住戶的家用自來水都變成紅色。

據《蘋果》報導，咖啡店業者指出，自承租店面以來，水費費用都高的嚇人，從４千到２萬元都有，但多次請水電工來檢測都找不出原因，懷疑是有漏水或被偷接，便於昨（１３日）在自家水塔內加入紅色食用色素想測試水流向。

未料台水之後卻接到附近居民抱怨，指出自家自來水變紅色，檢視配水管後，發現內部也被汙染成紅色，經追查發現是咖啡店業者所為。但咖啡店業者表示，自家水塔安裝於水表之後，怎麼可能流入台水管線進而影響附近居民用水，並質疑台水是否錯接管線。

台水人員今早前往咖啡店查看後，懷疑是因業者自行加裝加壓馬達，馬達起動時壓力大於配水管，才會因此導致水塔內的自來水回流並汙染台水水源，台水並表示此行為恐涉及《刑法》公共危險罪。台水並表示，民眾如水費出現異常狀況，應向台水申請會同第三方檢查水表，但若問題出在水表後的私管，可請水電工協助檢查或重接私管。

台灣自來水公司。(資料照，張妍溱攝)

對此，咖啡店業者則回應，測試前已將自來水源關閉，且馬達加裝於水塔後，測試期間更完全沒用水，馬達根本沒有加壓，不可能會出現回流問題。業者並指出，測試前曾致電台水是否能協助檢測管線問題，但卻得到有問題需自行舉證的回答，讓業者十分兩難。

後經雙方確認，排除馬達導致水回流的可能，但對於水費暴漲、色素流入台水配水管的原因仍未果，台水只懷疑是業者私管被接錯，要求業者自行處理，讓業者無奈。

(中時電子報)

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