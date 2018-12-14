男星登陸發展 靠《品格》上位

2018年12月14日 22:22 中時 洪秀瑛

海報出爐。（周子娛樂提供）

張洛偍。（周子娛樂提供）

新生代男星張洛偍參加年輕演員品訓的真人秀節目《演員的品格》，12月將於愛奇藝播出，節目近期陸續公佈不同系列的節目宣傳片，消息一出，讓苦苦等候、想一睹張洛偍精彩演出的粉絲紛紛大喊：「終於等到你！」

除了宣傳視頻曝光，節目近期更發出一組所有選手演員們的「光影情緒海報」，讓觀眾可以透過每位演員兩種不同情緒的展現更認識他們。有別於多數人以大哭和大笑呈現出自己最反差的面貌，張洛偍選擇一改以往戲劇作品中最常表露的開朗活潑形象，用極輕的微笑、低調的悲傷展示自己：「我容易在意旁人眼光，但我想用心境上還在某種過渡期的狀態，誠實的和自己對話。」

演出過多部電視作品的張洛偍分享，心情一樣十分複雜，比起一開始「既期待又怕受害怕」，現在是「即使不安，但還是逼自己用盡全力去表演、突破」。他說：「就像我錄製節目前說的，我會盡力做到最好，希望你們能繼續幫我加油，有你們的支持我會更有力量去迎戰。」

首度參與這類型節目的張洛偍期許自己能像光影海報的呈現般「初光乍現」，在偌大的舞臺上盡情發光。正如火如荼進行錄製的他也不忘提醒大家：「一定要準時收看、關注我在節目的表現。」

(中時 )