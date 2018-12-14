「誰摔死李新」幕後黑手擴大至13人 網瘋問：蕭夫人是誰

2018年12月14日 22:42 中時電子報 林毅

前國民黨議員李新墜樓案發後一年，生前女友郭新政展開大逆襲，製作影片爆料李新是「被摔死」的，更將矛頭指向羅淑蕾、黃昭順等人，完整版影片出來後，名單更是擴大至13人，其中最後魔王「蕭夫人」更是引爆網路，網友全都瘋狂討論到底誰是「蕭夫人」。

郭新政指證歷歷，影片甚至請到了大名鼎鼎的盛竹如來敘述，面對羅淑蕾喊告，盛竹如在影片中還霸氣嗆聲「歡迎來告」，更喊說「跟妳無關？鬼才信！」，截至目前為止，臉書加上YouTube，點閱已經逼近800萬。

「誰摔死了李新」影片中，郭新政指控的幕後黑手有八人，分別是國民黨立委黃昭順、前立委羅淑蕾、珠寶店少東沈家明、蕓賞珠寶負責人嚴嘉慧、粉專「藍白拖的逆襲」版主彭尚遠、案發當天被指控「假扮」郭新政的李新文山區婦女後援會執行長林麗君以及曾任李新競選總幹事的林麗君丈夫黃烈明、自稱自稱國民黨中常委江碩平助理的馬彥光，而最新的完整版影片中，名單擴大到13人，新增的包括新科嘉義市長黃敏惠、李新助理劉淑玲、蕓賞珠寶嚴嘉慧丈夫馬聖齋，以及不知道身分的「蕭夫人」。

眼見風波越滾越大，臉書也被灌爆，逼得羅淑蕾將私人臉書全部上鎖，改為非公開，文章也全數隱藏，粉絲團則依然有憤怒網友持續留言，目前已超過1萬則留言要她出面說清楚。

對此事件，羅淑蕾反擊是抹黑、不實指控，將會在15日開直播，公開誰害死李新，還自己清白；嚴嘉慧則是在10月時PO文控訴自己被霸凌，就此消失匿跡；林麗君則表示自己是李新乾妹，案發當天看到現場有許多媒體，才會急著與丈夫離開，因此對於媒體稱呼她「郭小姐」自然也不做回應，目前已經提告；黃昭順則是僅在臉書貼「誤信不實傳言」反擊，其他人則尚未回應。

(中時電子報)