台印勞工會議 研議行蹤不明外勞措施

2018年12月14日 23:10 中時 王思慧

為增進台印雙方彼此勞務合作關係，勞動部今（14）日在六福皇宮辦理第9屆台印勞工會議，會中針對目前印勞的引進與管理議題進行討論，除了調高家事類印勞工資未達成共識外，台印雙方研議有效改善印尼移工行蹤不明措施、印尼移工參與海外華語文能力測驗等都有達成共識。

本屆會議由台方主辦，勞動部次長林三貴與印尼勞工部總司長馬儒立（Maruli）主談，我方外交部、教育部、內政部移民署及農委會漁業署等代表與會討論，印方則有勞工部、海外勞工安置保護局、貿易部等人員參與討論。會議時間從下午1時30分至晚上7時30分，耗費6小時。

勞動部表示，本次會議結論，包括印方提議調高家事類移工薪資，經協商印方同意儘速提供調薪幅度及理由等說明供台方參考，再納入工作層級會議討論。

台印雙方同意共同研議有效改善印尼移工行蹤不明措施，並建立窗口討論行蹤不明原因及研議改善對策，並同意針對兩國仲介業者超收費用情形加強查處。

印方同意研議印尼移工參與海外華語文能力測驗，以提升印尼移工語文能力。印方針對漁工政策及規定刻正檢討，將於新政策或規定生效後，儘速與台方相關單位研議及討論。

印方瞭解台方工資費用切結書係為保障印尼移工權益，印方同意不再任意修改工資費用切結書的內容或格式。

勞動部表示，對於本次會議能順利落幕，林三貴於會上對印尼政府、馬儒立總司長及與會各單位的協助表達感謝，勞動部與相關部會將持續就台印雙方達成共識，積極規劃及推動後續相關事宜。

(中時 )