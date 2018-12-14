西班牙1530億自建5艘神盾艦 創7千就業機會

西班牙國營造廠承造5艘神盾護衛艦，能創造7000個工作職位。（圖／Navantia)

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中時電子報
西班牙自建5艘神盾艦F-110

西班牙國營造船廠Navantia近日獲得43億歐元(合台幣1530億元）合同，為該國海軍建造5艘F-110神盾護衛艦。

《騰訊新聞》引述西班牙媒體報導指出，西班牙國有造船商Navantia發表的聲明中說，將於週五正式在加利西亞西北部的工業城市費羅爾建造F-110護衛艦。

聲明說，該船廠獲得訂單後，「需要投資43.25億歐元，創造7000個就業機會，將會有54億歐元（台幣1920億元）的直接和間接附加價值。」西班牙國防部表示，這些護衛艦由費羅爾造船廠建造，所創造7,000個工作崗位，包括1300個直接職位，和2000個承包商職位，以及外圍相關產業的大量工作職位。

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西班牙自行建造的F-110神盾護衛艦。（圖／Navantia)

報導指出，12月13日西班牙國防大臣瑪格亞費南德茲(María M. R. Fernández)已經表態，確定新型護衛艦F-110開始建造。而西班牙今年已經購買了5套美國艦載神盾反導系統，以供應造艦需求。

這5艘F-110護衛艦將替代「聖瑪麗亞」級護衛艦。最初，西班牙海軍希望在2017年開始施工，以便在2021年開始投入使用，但專案發生延誤。

報導說，F-110是具有隱形能力的多功能護衛艦，為F-100的改進型號。後者已在出口領域獲得一些成功，成為挪威「南森」和澳大利亞「霍巴特」級的設計基礎。

新的F-110護衛艦預計長145米、寬18米，排水量6000噸，由150名水手船員操縱。它將配備SCOMBA戰鬥系統，採用了源自美國宙斯盾系統的技術，包括S波段和X波段的兩種有源天線雷達和電子戰系統，並配備先進聲納。

它將配備2座美國雷神公司RIM-162 ESSM防空導彈發射器、反潛魚雷、魚叉反艦導彈、127毫米大炮與30毫米遙控機炮，搭載SH-60或NH-90直升機。

(中時電子報)

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文章來源： 西班牙開建5艘全新神盾護衛艦，耗資將近50億美元

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