補過頭、泡溫泉 冬季癢恐加劇！中醫6招降低復發率

2018年12月15日 08:00 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

45歲陳小姐，一直以來都有乾燥性皮膚炎的問題，每到冬天乾癢情況更加劇，時常全身癢到難以入眠，即使口服加上塗抹類固醇，也只能暫時緩解症狀，甚至做了過敏原檢測也徒勞無功。近來天氣轉涼，平常工作壓力大、時常熬夜工作的她，想好好為自己進補一下，大嗑羊肉爐、薑母鴨，泡溫泉、洗熱水澡，沒想到乾癢情況更嚴重，急忙求助中醫師。

想要食療補身，暖了身子，乾癢、紅疹的情況卻也跟著越發嚴重。專家提醒，泡熱水澡及燥熱的食補，恐對敏感的肌膚產生適得其反的效果，而且只靠外在塗抹藥膏來消炎止癢往往不足，還要從內在調理體質才能「治本」。

（冬季癢常見於老人家身上。圖片來源：shutterstock）

冬季癢常見更年期、中老年人、乾性膚質患者

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師黃奎祐表示，冬季環境溫度和濕度降低，皮脂腺和汗腺分泌都會減少，造成表皮細胞水分流失，皮膚進而失去彈性且變得脆弱。加上天冷體表血管收縮，皮膚血液循環變差，導致皮膚乾燥、脫皮、搔癢、發紅，對外來刺激也會過度敏感，便是典型的「乾燥性皮膚炎」。

乾燥性皮膚炎好發族群為更年期前後及老年人。雙和醫院皮膚科住院醫師陳煜璁曾撰文指出，皮脂腺能分泌皮脂，滋潤皮膚與毛髮，防止水分流失；但隨著年齡增長，皮脂伴隨皮脂腺的退化而減少分泌，使得水分容易流失，導致皮膚乾燥、粗糙、脫屑、發癢等，因此又稱「缺脂性皮膚炎」。另外，先天帶有乾性膚質的患者，如異位性皮膚炎、魚麟癬等，也容易出現乾燥性皮膚炎。

黃奎祐說，乾燥性皮膚炎大多發生在四肢部位、小腿脛骨前側的皮膚，或手臂、前臂，嚴重時可能遍布全身。若忍不住搔抓又會讓紅疹範圍更擴大，引起滲液、發炎、越抓越癢，甚至皮膚乾裂疼痛。

（溫泉或熱水澡的高溫，會洗去身上的保護性油脂，使皮膚過度乾燥，加重搔癢泛紅的現象。圖片來源：康健雜誌）

進補過頭、泡溫泉、熱水澡 恐讓症狀更加劇

但不只是天氣或年紀因素，生活和飲食習慣也可能加重乾燥性皮膚炎的症狀。

●日夜作息顛倒

黃奎祐指出，中醫常言「晝養陽，夜養陰」，長期熬夜不能養陰血容易造成血虛，若喜歡吃燥熱刺激、辛辣、炸烤的食物，更會加重血虛，皮膚變得更加乾燥。

●常吃溫燥食物

但黃奎祐門診常遇病患詢問：「醫生，請問我是不是身體太虛，冬天要進補才能讓身體更好？」黃奎祐搖搖頭說，並非人人都適合吃燥熱的食物補身，例如羊肉爐、薑母鴨、麻辣鍋，這些偏燥熱的食材會助長身體的火氣，火氣越大，越容易耗傷陰血津液、滋潤身體的物質，使身體更乾燥、搔癢難耐。

尤其乾燥性皮膚炎的患者本身就有陰虧的現象，太過溫補的食物會更加重體內的不平衡。如果真的想要冬令進補，建議搭配一些涼補的食材，酌加玉竹、麥冬或菊花，避免藥性太過溫燥。

●泡溫泉、洗熱水澡

溫泉常被認為可以養顏美容，但黃奎祐說，儘管有些業者宣稱溫泉含微量元素，能滋養溫潤皮膚，然而，實際上溫泉或熱水澡的高溫，反而會洗去身上的保護性油脂，使皮膚過度乾燥而搔癢泛紅，恐是弊大於利，建議有乾燥性皮膚炎或過敏體質的人，不宜泡溫泉、熱水澡。

（有乾燥性皮膚炎的患者應避免太過溫補，┘蓊助長身體的火氣，使身體更乾燥、搔癢難耐。圖片來源：shutterstock）

６招降低皮膚炎發作 調整體質才能治本

黃奎祐表示，乾燥性皮膚炎的患者主要問題還是出在本身體質，再加上外在天氣、環境等因素才會導致誘發。因此，中醫不只是診治皮膚炎，經過體內調養，其他問題也能連帶解決。

一般來說，中醫調理會以「養血滋陰潤燥」為主要方針，以四物湯為基礎，加上祛風養陰的藥材，如熟地、白芍、生地、當歸、川芎、何首烏、麥門冬、防風等，如果是更嚴重的乾癢，也可以搭配動物性藥材如蟬蛻。通常經過2個月調理，乾癢泛紅的症狀會逐漸改善，如伴隨頭暈、心悸、容易掉髮的問題常也會一併緩解。

另外，健康的生活習慣也很重要，平常可以注意保養，降低乾燥皮膚炎再發：

1. 多吃滋陰潤燥、富含維生素C的食物：例如芝麻、木耳、山藥、秋葵，都有助於滋陰潤燥；許多水果則富含維生素C，能降低發炎。同時避免辛辣、燒烤、油炸等燥熱食物。

2. 洗澡水溫不宜過高、不用清潔力過強的肥皂或沐浴乳：陳煜璁指出，熱水只是阻斷癢感，暫時減緩不適，但「一時的舒服只會帶來後續長久的不適。」建議皮膚乾燥的年長者，洗澡次數不要太多，每週約3次即可。

另外，不少人誤以為冬季癢是身體不乾淨，因而拚命清洗，甚至使用消毒水和刷子，但陳裕聰說，這樣做反而會洗去過多保護皮膚的油脂，加速水分散失。他也建議，冬天不易流汗，可以只在身體容易藏污納垢的部位使用肥皂，例如腋下、胯下、脖子、臀部及足部，其餘部位建議以清水清洗即可。

3. 棉質衣物為佳：黃奎祐表示，有些人肌膚較敏感，毛料衣物容易對皮膚產生刺激。陳煜璁也建議，避免直接貼身穿著毛衣或尼龍材質，也不要使用毛毯蓋被，降低粗糙衣物與皮膚間的摩擦，降低引發癢感的機會。

4. 塗抹含有保濕因子的保養品：「經常性塗抹潤膚乳液，是減少缺脂性皮膚炎發作最重要的動作。」陳煜璁建議，洗完澡後塗抹效果最佳，就寢前、起床後或是平常皮膚只要摸起來乾乾粗粗，也可以多補充乳液。另外，「中醫的紫雲膏、長輩常用的苦茶油，也有補充皮膚表層油脂及含水量的效果，」黃奎祐說。

5. 少用暖爐、電毯：陳煜璁表示，室內使用暖氣時，須注意濕度的維持，建議保持在相對濕度50%左右。

6. 保持情緒穩定，適時紓壓：黃奎祐表示，皮膚乾癢發作和加重，個人情緒占相當大的因素，穩定的情緒不只能減少皮膚炎的發作，更有機會讓疾病痊癒。

(中時電子報)