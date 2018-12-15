苛刻虐待繼子太超過 親生兒子大義滅親舉報她

5歲男童Jordan，被繼母和父親虐待，不讓他上廁所只能他包尿布，身體多處受傷，還瘦成皮包骨。(翻攝自臉書)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

美國德州有名女子長期虐待繼子，逼他穿尿布、每日只給他吃一片麵包，只能睡在樓梯底下滿布電線和鐵釘的儲藏室內，連親生兒子也看不下去，向當局舉報，讓這名毒婦判入獄28年。

年僅5歲的Jordan Bleimeyer與生父、繼母和其所生的6名子女同住。繼母不但不讓他和兄弟姐妹同桌吃飯，每天只給一片麵包，吃太慢還會被收掉。

Jordan住在狹小的樓梯間，裏面只有一張床墊，牆上都是突出的釘子，父母還開玩笑指那是「哈利波特的房間」（Harry Potter room），此外Jordan被逼迫只能穿尿片，有客人來訪，父親都下藥讓Jordan安靜。

當局兒童保護組織（Child Protective Services）曾在2014年調查這個家庭，反而讓Jordan遭受更多虐待，健康也急轉直下。

這名邪惡繼母的親生16歲兒子，在2014年3月向警方舉報，繼母耶當時有身孕6個月，帶着Jordan躲在一間汽車旅館，不過警方很快就透過手機定位找到他們，救出Jordan。

Jordan獲救時體重僅13公斤，全身上下有多處瘀傷，醫生表示，Jordan受到「嚴重身體虐待和長期捱餓」，說他嚴重營養不良的程度跟納綷大屠殺的倖存者差不多，再遲幾天恐怕小命不保。

香港01報導，經審訊，法庭在10日裁定這名繼母，疏忽照顧兒童導致身體傷害，判處她入獄28年，褫奪她所有子女的監護權。生父也在2016年認罪，被判入獄15年。

邪惡繼母兩名大義滅親的親生兒子，在庭上朗讀聲明表示：「妳犯了一個大錯，最後要承擔後果」、「我要反問，妳怎麼忍心讓孩子經歷這一切？他們應該令妳感到自豪和快樂的」、「妳令我感到傷心、憤怒、迷惑和空虛，這件事徹底改變了我的內心」。

可憐的Jordan後來也順利回到生母Wendy Hall身邊與其團聚，現已恢復健康快樂。

(中時電子報)

運將2千買春卻被臭到不舉 性交不… 替人養兒20年 可憐人夫戴著綠帽…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。