SBL》差點打到隔天！金酒2OT險勝 張容軒達標落淚

2018年12月15日 00:11 中時電子報 黃及人

金酒後衛柯旻豪在第二次延長賽連取6分。(中華籃協提供)

SBL本季來到彰化體育館首日，就差點打到隔天！14日首戰璞園才跟富邦打到延長賽，沒想到金酒跟台啤更扯，雙方打到2OT，比賽打完已快半夜11點半，金酒最後靠著柯旻豪第2次延長賽連取6分，驚險以104比101氣走台啤。

這場2OT的漫長大戰，過程也很緊張刺激，台啤隊長蔣淯安首節就被金酒洋將貝斯肘擊，造成額頭破裂濺血，最後縫了9針，至少缺席1周以上，上半場結束同時，余純安也跟塞瑟夫爆發衝突，引爆雙方人馬擠在紀錄台附近激烈爭吵。

不過幸運女神似乎站在金酒那邊，就算末節交出離譜的罰14中4，金酒仍靠夏普最後1.9秒打板三分球，把比賽逼入首度延長，雙方拚到2OT，柯旻豪先是「三分打」，接著更投進三分球，加上于煥亞最後4罰俱中，金酒總算贏了。

「這場比賽贏得很艱辛，狀況也出現太多了點，幸好兩名洋將適時發揮，『大頭』蘇奕晉雖在末節4罰中0，卻在後面表現越來越好，」金酒執行教練吳俊雄表示，「我只能說這場比賽會打到2OT都因我們罰球太爛，最後也是贏在罰球。」

金酒前鋒張容軒也在上半場還剩3分47秒靠著一記上籃，成為SBL史上第15位「3000分先生」，賽後他在記者會上落淚表示，「今晚可以達成里程碑，讓我感觸很多，因為最近這些年當球員並不好過，很多人都在我的頭上貼標籤。」

「我過去那些負面形象都不是真的，也讓我學會很多東西，目前我只想做回單純的籃球員，努力幫助球隊拿下勝利，」越說越哽咽的張容軒表示，「我並不在乎被外界誤解，我會繼續保持努力，且永遠不會放棄。」

(中時電子報)