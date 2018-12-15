楊永聰手機五年沒換 舊到可進故宮

楊永聰受邀在松菸蚤之市開唱。(闊思提供)

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楊永聰受邀在松菸蚤之市開唱。(闊思提供)

6年前在《星光大道》選秀節目中踢館成名的歌手楊永聰，即將推出全創作《Lost＆Found》中英文雙碟專輯，他今天受邀出席松菸蚤之市熱唱〈沒有傘的人〉與〈溫柔地，暴烈地〉兩首新歌，也順便逛跳蚤市場挖寶，楊永聰說很喜歡老東西，個性念舊的他手機用了5年捨不得換新，祖父家傳的鋼筆也不離身，堅持手寫文字的觸感，楊永聰笑說：「我的身體肯定住著老靈魂」！

楊永聰說，他的手機舊到被朋友虧可以進故宮了，「其實也才用了五年，而且我不是很喜歡使用電子產品，覺得科技越新，讓許多事物更換速度加快，停留在心中的感動也快速的流失，這點讓我有些感傷。」而他至今都隨身帶著祖父家傳的鋼筆書寫，他坦言不少人都問他為何不用手機打字記錄，「這也是我的堅持，用筆來記錄，順著感情書寫出的文字，絕對勝過冰冷的文字。」且小時候曾跟祖父度過一段童年時光，楊永聰說帶著祖父的鋼筆，就像他在我身邊，讓他有安定感。

楊永聰看到現場老手錶、鋼筆、動物標本以及留聲機等等，逛到差點忘記自己是來表演的，他還驚喜發現英國老家具，擁有英國血統的他笑說，看到熟悉的家具，感覺重回到小時候，好多兒時的記憶又重現。

(中時 )

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