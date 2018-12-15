嚴正嵐盼亡父聽不到她說話 背後有洋蔥

2018年12月15日 00:50 中時 蔡琛儀

嚴正嵐上電台節目。(POP RADIO提供)

嚴正嵐推出首張個人專輯《告白，Its time to tell you》，日前來到POP Radio當哲緯的探班嘉賓，哲緯送上代表「父親之花」的石斛蘭替她加油，花束還灑上金粉，希望嚴正嵐未來朝三金滿貫邁進，讓已逝的爸爸以她為榮，直播才開始15分鐘就讓她差點被逼哭。

被問到最想和爸爸說什麼？嚴正嵐說「希望他聽不到」，她最希望爸爸已經變成一個胖嬰兒，「希望他已經往未來的路上走，帶著一切的財富與能量到下輩子。」

嚴正嵐也在節目中演唱17歲初戀時創作的歌曲〈Silly Silly〉，回憶這段往事，長大後的她，談起對感情的態度直說：「女生還是要傲嬌一點，不要女追男，因為比較不會被珍惜。」

談到專輯製作初期，嚴正嵐說一度不確定自己要以什麼形象呈現，後期與不同製作人合作，覺得和許哲珮徹底顛覆了過往做事方式，她用「仙女」稱呼許哲珮，還隨身帶著她送的水晶，表示對方希望透過水晶的能量給予溝通與唱歌上的幫助，她也期許未來自己也能成為製作人。

嚴正嵐「告白診療室巡迴專場」演出今天在台北西門河岸舉行，29日、1月5日分別在高雄、台中舉行，購票洽iNDIEVOX。

(中時 )