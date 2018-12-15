律師說法》「誰摔死李新」羅淑蕾真告盛竹如 告得成嗎？

2018年12月15日 01:10 中時電子報 柯毓庭 文／天秤座法律網、編輯／

臺北市議員李新在106年9月28日不幸跳樓往生，李新跳樓的原因眾多紛云，女友郭新政更成立「誰摔死了李新」粉絲專頁，並公佈一類戲劇影片，邀請盛竹如、律師解說，踢爆李新遭受到政治、司法、黑道迫害。在郭新政的影片中，甚至直指前立法委員羅淑蕾是收受好處喬事、公器私用、迫害李新的核心人物。

影片一出，羅淑蕾對於影片出現的人物都喊告，而盛竹如也不服輸，直說歡迎來告，公眾人物動輒嗆告的作為，到底有沒有用？

＊法律評析

公眾人物的妨害名譽事件，透過司法提告，通常不是好方法，不但耗費諸多時間，而司法實務上，對於公眾人物可受公評的標準，放得很寬，最後的結果往往都不會成立犯罪，提告已經形同是公眾人物事發時的工具，到地檢署按鈴申告取得新聞曝光後，就達到目的了，但已造成司法資源的浪費。

羅淑蕾已對郭新政、盛竹如、陳逸鴻（影片中律師之一）提出加重誹謗的刑事自訴，從臺北地院在11月的裁定書就可以看出，羅淑蕾應該是較倉促的提告，只寫了被告的姓名，其他個人資料都沒有，法院裁定命羅淑蕾需補正被告的年籍、地址等資料，才可以特定被告（但法院根本明知被告是誰），這個裁定的出現也讓我們知道羅淑蕾在盛竹如開嗆歡迎來告前，也真的已經告了。

羅淑蕾已對郭新政、盛竹如、陳逸鴻(影片中律師之一)提出加重誹謗的刑事自訴。(翻攝自法學資料檢索系統)

刑事自訴的制度，是讓被害人可以跳過檢察官偵查程序，直接向法院提告（但法律規定一定要委任律師），在妨害名譽案件中，如果證據齊全，其實提自訴是比較迅速的。不過，誰摔死了李新影片中，也確實引用了許多資料，更有影片，其中的確看得出來羅淑蕾出現在當舖中，對於珠寶事件一定是重要角色，而「選民服務」？「喬事關說」？對於政治人物來說，一定是民眾可以去公評的，而影片中的推測，也並不是無憑無據，而司法實務上，只要不是憑空臆測或故意扭曲，有做過合理調查所為的陳述，很難會成立刑法的誹謗罪，正常來說，本案最後法院判決無罪，是可以預期的。

(中時電子報)