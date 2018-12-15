在用人上 黃暐瀚爆蔡英文和馬英九差別在哪

2018年12月15日 04:33 中時電子報 黃麗蓉

台灣金聯12日通過由蔡英文表姊、前勞動部長林美珠出任董事長，才1天，13日卻傳出因輿論壓力太大，林美珠閃辭了，成為史上最短命董座。資深媒體人黃暐瀚直指，在用人上，蔡英文總統和前總統馬英九的差別就是，馬英九沒有把很多肥缺放給自己人。

黃暐瀚在政論節目《新聞深喉嚨》中指出，有關酬庸，2008年，時任總統的馬英九曾被國民黨內非常嚴厲地批評，指民進黨時期的國營事業董事長，在馬英九上台後根本都沒換，那些位子馬可以用，這當然是馬英九不會做人。所以酬庸這個事情不是慣例，不是誰上來就是分發自己人，也有人不會這樣做。像有人說蔡英文是馬英九2.0，可是在酬庸這方面，她倒是跟馬英九沒有那麼像，馬英九沒有把很多肥缺放給自己人，反倒因沒放的關係，還被國民黨內很多不同勢力的人抱怨說，「你在做什麼？」

黃暐瀚直言，兼聽則明，偏聽則暗，蔡英文不只是偏聽，還喜歡沉溺在舒適圈。其實民進黨內人才濟濟，她卻喜歡用文青、用自己人、用相信的人，當她覺得有危機，在出現任何缺的時候，她完全是竹竿湊菜刀，隨便什麽職位，只要她相信的人都可以去，任何職缺只有一個標準，就是她自己的人。像林美珠這樣的安排，對民進黨是絕對不利的，小英還作這樣的決定，因此小英在民進黨的地位會被挑戰。

(中時電子報)