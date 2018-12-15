週末氣溫略升！清晨北北基宜大雨特報 高屏空品差

2018年12月15日 04:34 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

週末出遊天，來看看天氣如何？今（15日）受東北季風影響，各地感受仍涼，清晨氣象局針對北北基發布大雨特報，宜蘭則是豪雨特報。今明兩天北部、東部仍有短暫雨。另今天高雄屏東空氣品質差，外出請注意。

清晨氣象局針對北北基發布大雨特報，宜蘭則是豪雨特報。（圖取自氣象局網頁）

今）晨東北季風影響，天氣較涼，白天起至明上午東北季風減弱，氣溫稍回升，明日下午起大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷；今、明兩天台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。今日嘉義以北至基隆北海岸、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區仍有8至9級強陣風，請注意。

氣溫方面，今天白天開始東北季風減弱，高溫會較昨日回升2度左右，全台低溫約17到20度，北部及宜花高溫約21到23度，中南部及台東約25到28度，但日夜溫差仍大，需做好保暖工作。紫外線方面，今日基隆市、宜蘭縣為低量級，澎湖縣為高量級；全台其餘各地皆為中量級。

值得注意的是，入冬後首波大陸冷氣團將於明天下午開始影響台灣3天，下周二（18日）清晨最冷，北部預估可降到12度。

至於民眾關心的空氣品質方面，竹苗、宜蘭及花東為「良好」等級；北部、中部及雲嘉南為「普通」等級；高屏區位於下風處，風速偏弱、擴散條件偏差，空氣品質為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)