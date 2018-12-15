公共藝術獎揭曉頒獎！台南地方法院《天塔》獲特別獎

2018年12月15日 05:14 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

國定古蹟中的公共藝術！讓藝術更美！文化部第六屆公共藝術獎頒獎典禮於今14日下午假松山文創園區多功能展演廳舉行，頒發「卓越獎」、「藝術創作獎」、「環境融合獎」、「民眾參與獎」、「教育推廣獎」、「民間自辦公共藝術獎」及「評審特別獎」等七大獎項，共計17案得獎。

本屆「卓越獎」由國立海洋科技博物館獲獎，由6位藝術家劉和讓、陳怡潔、何采柔、張力山、陳敬元、連建興創作5件作品，融入八斗子在地文化及博物館建築，民眾參與計畫得到鄰里社群廣泛迴響，整體公共藝術設置呈現出台灣當代藝術家積極又深入的作為與可能性，兼具藝術家個人創作語彙及環境文化特色。

文化部次長蕭宗煌表示，本屆共計243案報名參賽，較上一屆171案競爭更加激烈，作品型式及質材更趨多樣多元，恭賀17案脫穎而出得獎。文化部每兩年辦理一次公共藝術獎，以具體行動來鼓勵辛苦投入公共藝術的公部門機關、民間單位及藝術家，讓全民看見公共藝術的豐富、精采與美好。

文化部表示，本屆七大獎項得獎作品，呈現台灣文化底蘊與創作力的交融。「藝術創作獎」有3案獲獎，「南科高雄園區公共藝術設置計畫」中，科技部南科園區管理局將公共藝術化為連結藝術與產業的公共資源，讓園區四家廠商提供技術或材料，由藝術家袁廣鳴、蔡根、黃蘭雅、梁任宏等，創作為精彩的公共藝術作品。「花東線鐵路新城車站公共藝術設置計畫」，將已故知名畫家馬白水的畫作《太魯閣之美》經由玻璃藝術家陳彥君，轉化為透光靈動的窯燒玻璃作品、作品《織路》是賽德克族藝術家林介文帶領32名全國織女共同完成，以藝術延續幾乎消失的傳統技藝。「捷運松山線松山站公共藝術設置計畫」藝術家江洋輝以流動的巨型LED光穹雕塑，猶如河灣水波的迴流意象，依照24節氣變化，時而七彩斑斕、時而日星隱曜，往來旅客感受令人震撼的視覺經驗。

評審委員郭瑞坤教授表示，公共藝術作品本身獨特的創意表現，喚醒藝術與環境的對話，充分表現作品所在環境特色與歷史文化脈絡。本屆「環境融合獎」得獎的3案「台中新市政公園暨地下停車場公共藝術設置案」、「花東線鐵路新城車站公共藝術設置計畫」、「國立東華大學公共藝術設置案」，都是藝術融合公共環境的最佳呈現。

「教育推廣獎」得獎者包含「台灣大學全校性公共藝術計畫」、「深澳TANGO」、「2015第三屆『遇見．白鷺鷥』公共藝術節」等3案。台灣大學全校性公共藝術計畫，由師生參與，與藝術家共同定義作品，以聲音、光影與物件的3個面向印拓性複製，進行藝術教育資源的再創和反思。基隆市信義區深澳國民小學公共藝術計畫「深澳TANGO」，藉由校狗離世，用藝術計畫帶領校內學生學習生命教育，代表領獎的深澳國小前校長蕭玉盞表示，這是有感動有溫度的公共藝術。

「評審特別獎」頒給「國定古蹟台南地方法院修復工程公共藝術設置案《天塔 Reappear Tower》」，藝術家賴亭玟、馬君輔將無法復原的舊建築高塔，以幽默的手法復刻呈現，透過鏡射效果的巧妙互動，遊走於歷史與當下交錯的微妙時刻，具有前瞻性及特殊意義，因此獲得評審青睞。

「民間自辦公共藝術獎」計徵得16件設置計畫，對照第四屆的1件、第五屆的2件，這次創下史上新高，最後獲獎共3案。富邦旅館管理顧問股份有限公司「Folio Hotel 台北大安」，用藝術為舊公寓改建的旅館賦予新生命，讓藝術品走入旅人的生活空間。聯亞光電工業股份有限公司邀請藝術家郭嘉羚和賴珮瑜把聯亞光電的產品製程元素「磷化銦」，轉化成為藝術作品《串流》；奇美博物館邀請藝術家陳奕彰的作品《河馬家族》從短期展覽變成長期設置的公共藝術作品，圓圓胖胖的河馬設置於博物館園區繆斯湖畔，滿足人們心中可愛的動物形象。

(中時電子報)