藝文打開新視野！文化新南向有「藝」思

2018年12月15日 05:21 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

藝術文化交流！為展現政府推動文化新南向政策成果，文化部今14日在華山1914文化創意產業園區辦理「多元新南向，文化心視野」分享會，展示107年獲文化部支持的23項補助計畫。文化部政務次長蕭宗煌表示，和亞洲地區各國的文化交流係台灣邁向國際舞台的起點，透過藝文團隊間的交流，所創造出台灣與亞洲各國的相互主體性，打開了國人放眼世界的嶄新視角；而經由探索不同文化質地所獲得的啟發，則讓人與人的情感記憶交流產生豐富層次和可能性。

文化部推動台灣和東南亞文化交流多年，新南向政策則在加入「青年文化園丁隊」計畫後，更加豐富了交流的創意。另一方面，「西亞及南亞地區與台灣文化交流合作補助計畫」的推動，也增進了台灣與西亞及南亞地區文化、歷史、社會發展之深度交流。今年各獲選團隊用多元的方式，先後與菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、以色列、巴勒斯坦、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、蒙古、土耳其、巴基斯坦、伊朗、孟加拉、印度及尼泊爾等18國藝文團隊，進行音樂、戲劇、舞蹈、文化分享暨紀錄影片拍攝等交流活動，帶回許多動人的故事；各團隊不僅展現出具體的計畫成果，更多的是台灣與國際各國間深度的文化共鳴或差異所帶來的驚喜與成長。

透過「青年文化園丁隊」補助計畫，明日和合製作所以「藝術介入公共空間」重新表述台灣地方特色與國際的連結；政大與世新團隊則以社造概念播散台灣文化創意種籽。

而為增進台灣與東南亞地區文化、歷史、社會發展之深度雙向認識與交流的「東南亞人士來台文化交流合作補助計畫」，在分享會上呈現諸如：由TIFA多元綜藝團透過與印尼Simpor藝術團的交流，帶來印尼山口洋（Singkawang）的達雅族舞蹈示範演出；絕對藝力則將以拓印的互動式展示從觀察居民和街區/社區的轉變，以至帶動台南當地對人文歷史保存的熱情。

獲得「西亞及南亞地區與台灣文化交流合作補助計畫」支持的各團隊也各擅勝場，其中國際民間藝術組織台灣分會以音樂無形文化資產為脈絡，一步一腳印成就了19,000公里的突厥文化探源之旅；蒂摩爾古薪舞集則利用現代科技之便，在社群網路上即時分享排灣族與印度舞作交流的第一手資訊，以文字與影像為本案活動留下大量活動記錄，並公開於專屬網站與社群網頁，為後續有志交流研究者奠基。各式充滿新意的文化交流方式，令人眼睛一亮，各自展現了台灣和東南亞、西亞以及南亞文化和記憶連結的多樣性。

本次參與成果分享會的團隊包括：ART SHELTER、非常廟藝文空間、TIFA多元綜藝團、明日和合製作所、國立政治大學民族學系、水谷藝術、社團法人台灣視覺藝術協會、凱樂思藝術、國際民間藝術組織台灣分會、奧賽德工廠、絕對藝力、傻塔克音樂娛樂股份有限公司、世新大學原住民族文化傳播暨發展中心、長弓舞蹈劇場、創作社劇團、蒂摩爾古薪舞集、望亞創意有限公司、共勉之音音樂社，以及台灣台北當代藝術中心協會等19個團隊。所分享成果從舞蹈、音樂、戲劇等國際合作與再創，以至社區服務、移工紀錄、國際文學出版觀察、數位新媒體等。

(中時電子報)