12／15 三大報頭版要聞

2018年12月15日 07:21 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

民進黨敗選後，蔡英文總統辭去黨主席一職，民進黨中生代卻無人表態接棒。在中生代聯名推舉行政院祕書長卓榮泰參選黨主席後爆發內訌，新潮流大老、民進黨前祕書長吳乃仁昨不滿同為新潮流的鄭文燦挺卓榮泰，宣布退出民進黨、退出新潮流。不過被點名的桃園市長鄭文燦說，「我不知道這狀況」。

國台辦發言人馬曉光昨證實，過去曾與海基會前董事長江丙坤舉辦過8次「江陳會」的大陸海協會前會長陳雲林，將以個人名義赴台弔唁。江丙坤家屬昨日晚間也證實這項訊息。據了解，陳雲林此趟將「快去快回」，且不會有任何政治意涵。

蔡總統為九合一敗選辭黨主席，黨內跨派系中生代共推行政院祕書長卓榮泰參選。對此，國民黨立委林為洲坦言，「我感覺壓力」，馬上把訊息傳給國民黨中生代群組；他認為，看起來民進黨中生代全面接班態勢出來了，不只黨主席，將來還可能由中生代接任閣揆、總統府祕書長等。

國民黨九合一大勝後，前立法院長王金平周四開始「感恩之旅」，引發為2020暖身聯想；繼首站在台中宴請選舉有功人士後，14日到彰化縣花壇鄉，他感謝彰縣國民黨大團結，讓王惠美高票當選縣長，並強調彰化立委補選，要穩住國民黨這一席。

◎旺報

海基會前董事長江丙坤10日晚間辭世，江丙坤過去對兩岸關係發展有卓著貢獻，惟因目前兩岸關係冰凍，陸方將由誰代表來台弔唁備受關注。對此，國台辦發言人馬曉光昨證實，過去曾與江丙坤舉辦過八次江陳會的大陸海協會前會長陳雲林，將以個人名義來台弔唁。江丙坤家屬昨日晚間也證實這項訊息。據了解，陳雲林此趟將「快去快回」，且不會有任何政治意涵。

大陸正式宣布，派海協會前會長陳雲林以「個人名義」、「生前好友」身分來台弔唁海基會前董事長江丙坤，而且具體時間與行程，是與江的家屬聯繫而非海基會。

大陸國台辦昨晚證實，前海協會長陳雲林將以個人名義和生前好友身分赴台弔唁海基會前董事長江丙坤。大陸涉台學者朱松嶺表示，由於江丙坤生前已卸任海基會董事長，陳雲林也已經退休，目前沒有官職，與江丙坤也是多年好友，確實是最合適的人選，也表達陸方對家屬的尊重。

關注近代中國，凡是年代「逢九」均有大事發生，不管是1919年的五四運動，或是1949年起的兩岸分治等，牽動台灣與大陸的變化。學者指出，包含中蘇戰爭、《告台灣同胞書》發表，大陸駐南斯拉夫使館遭誤炸等，背後還有其國際與兩岸發展的宏觀脈絡可尋。

◎工商時報

台股即將迎接2019年，尋找明年上半年新投資焦點是法人現階段重要工作，投資專家建議，投資人可順著外資、投信兩大法人11、12月連續買超的個股，從中找尋新標的，可鎖定欣興、義隆、上海商銀、雙鴻及先豐等個股。

中國正式履行「習川會」承諾。中國財政部昨（14）日公告，對原產於美國的汽車和零部件暫停加徵關稅3個月，共涉及211個稅目。此舉也是在中美即將重啟貿易談判前夕，中方對美國釋出的重大善意。

中國大陸11月工業和消費成長分別創下33個月和15年新低，市場對中國大陸經濟成長下滑憂慮再度加深。

正在波蘭舉行的聯合國氣候變遷綱要公約第24屆締約方大會（UNFCCC COP24），本意是要檢討於3年前在巴黎地球高峰會，針對全球暖化議題所獲致的「巴黎氣候協議」，各簽約國在過去1年對控制溫室氣體排放量的執行績效。但是綜觀在為期兩周的此次大會，於開會第一周所引發的種種爭議性話題，令人懷疑3年前此一協議所設定的碳排放減量目標是否能夠實現。而更令人憂心的是，面對日益加劇的極端氣候所帶來的種種災難，世人雖然已經見到棺材，但卻仍不知道要流淚！

(中時電子報)