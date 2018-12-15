12／15 三大報頭版要聞

12／15 三大報頭版要聞

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎中國時報

新系內訌！吳乃仁怒轟鄭文燦 中生代扶卓遇亂流

民進黨敗選後，蔡英文總統辭去黨主席一職，民進黨中生代卻無人表態接棒。在中生代聯名推舉行政院祕書長卓榮泰參選黨主席後爆發內訌，新潮流大老、民進黨前祕書長吳乃仁昨不滿同為新潮流的鄭文燦挺卓榮泰，宣布退出民進黨、退出新潮流。不過被點名的桃園市長鄭文燦說，「我不知道這狀況」。

行程無政治意涵 快去快回！陳雲林決來台 弔唁江丙坤

國台辦發言人馬曉光昨證實，過去曾與海基會前董事長江丙坤舉辦過8次「江陳會」的大陸海協會前會長陳雲林，將以個人名義赴台弔唁。江丙坤家屬昨日晚間也證實這項訊息。據了解，陳雲林此趟將「快去快回」，且不會有任何政治意涵。

看見綠中生代接班 坦言感到壓力！林為洲籲國民黨中生代 勇於承擔

蔡總統為九合一敗選辭黨主席，黨內跨派系中生代共推行政院祕書長卓榮泰參選。對此，國民黨立委林為洲坦言，「我感覺壓力」，馬上把訊息傳給國民黨中生代群組；他認為，看起來民進黨中生代全面接班態勢出來了，不只黨主席，將來還可能由中生代接任閣揆、總統府祕書長等。

張善政坦承考慮參選！2020暖身 王金平感恩之旅引聯想

國民黨九合一大勝後，前立法院長王金平周四開始「感恩之旅」，引發為2020暖身聯想；繼首站在台中宴請選舉有功人士後，14日到彰化縣花壇鄉，他感謝彰縣國民黨大團結，讓王惠美高票當選縣長，並強調彰化立委補選，要穩住國民黨這一席。

◎旺報

快去快回 只與家屬接觸！陳雲林個人來台 弔唁老友江丙坤

海基會前董事長江丙坤10日晚間辭世，江丙坤過去對兩岸關係發展有卓著貢獻，惟因目前兩岸關係冰凍，陸方將由誰代表來台弔唁備受關注。對此，國台辦發言人馬曉光昨證實，過去曾與江丙坤舉辦過八次江陳會的大陸海協會前會長陳雲林，將以個人名義來台弔唁。江丙坤家屬昨日晚間也證實這項訊息。據了解，陳雲林此趟將「快去快回」，且不會有任何政治意涵。

江陳八會 締造兩岸史上最佳互動

大陸正式宣布，派海協會前會長陳雲林以「個人名義」、「生前好友」身分來台弔唁海基會前董事長江丙坤，而且具體時間與行程，是與江的家屬聯繫而非海基會。

陳雲林無官職 悼江兼顧規格尊重

大陸國台辦昨晚證實，前海協會長陳雲林將以個人名義和生前好友身分赴台弔唁海基會前董事長江丙坤。大陸涉台學者朱松嶺表示，由於江丙坤生前已卸任海基會董事長，陳雲林也已經退休，目前沒有官職，與江丙坤也是多年好友，確實是最合適的人選，也表達陸方對家屬的尊重。

中國逢九大事紀！巨變中國 逢9關鍵年

關注近代中國，凡是年代「逢九」均有大事發生，不管是1919年的五四運動，或是1949年起的兩岸分治等，牽動台灣與大陸的變化。學者指出，包含中蘇戰爭、《告台灣同胞書》發表，大陸駐南斯拉夫使館遭誤炸等，背後還有其國際與兩岸發展的宏觀脈絡可尋。

◎工商時報

15檔法人聯買 2019新焦點

台股即將迎接2019年，尋找明年上半年新投資焦點是法人現階段重要工作，投資專家建議，投資人可順著外資、投信兩大法人11、12月連續買超的個股，從中找尋新標的，可鎖定欣興、義隆、上海商銀、雙鴻及先豐等個股。

重啟貿易談判前釋善意 陸對美汽車暫停加稅3個月

中國正式履行「習川會」承諾。中國財政部昨（14）日公告，對原產於美國的汽車和零部件暫停加徵關稅3個月，共涉及211個稅目。此舉也是在中美即將重啟貿易談判前夕，中方對美國釋出的重大善意。

經濟有壓？ 陸工業成長 創33個月新低

中國大陸11月工業和消費成長分別創下33個月和15年新低，市場對中國大陸經濟成長下滑憂慮再度加深。

工商社論》全球暖化加劇已成難以翻轉的人類共業？

正在波蘭舉行的聯合國氣候變遷綱要公約第24屆締約方大會（UNFCCC COP24），本意是要檢討於3年前在巴黎地球高峰會，針對全球暖化議題所獲致的「巴黎氣候協議」，各簽約國在過去1年對控制溫室氣體排放量的執行績效。但是綜觀在為期兩周的此次大會，於開會第一周所引發的種種爭議性話題，令人懷疑3年前此一協議所設定的碳排放減量目標是否能夠實現。而更令人憂心的是，面對日益加劇的極端氣候所帶來的種種災難，世人雖然已經見到棺材，但卻仍不知道要流淚！

(中時電子報)

藝文打開新視野！文化新南向有「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。