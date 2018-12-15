羅智強提全民調遭批 8字怒嗆黨中央為柯P作嫁！

國民黨新科台北市議員羅智強。（圖／取自羅智強臉書）

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中時電子報
/整理報導

九合一選舉才告落幕，國民黨內部已開始進行2020年總統大選競逐，近來立委林為洲、北市議員當選人羅智強主張用全民調決定總統候選人，卻遭到黨中央排山倒海的批判。對此，羅志強表示，我言諄諄，黨聽藐藐！如果黨中央要為台北市長柯文哲作嫁就作吧，他言已至此，暫不再對全民調發言。

國民黨在九合一選舉大勝後，對於2020年的總統、立委人選議題也浮上台面。林為洲、羅智強更投書建議，總統大選黨內應採全民調、候選人應直接兼任黨主席，結果與黨內組發會主委李哲華隔空交鋒，李哲華稱林為洲此舉是「司馬昭之心」，羅智強則要求李哲華勿人身攻擊，雙方煙硝味十足。

而對於近來的爭議，羅智強於臉書表示，關於全民調的建議，召來黨中央排山倒海的批判，我覺得意外、不可思議！但其實，我們也不用瞎操心！國民黨若真用宮廷劇推人。最後，也不過是為柯文哲作嫁！我言至此，黨聽不聽，悉聽尊便！暫時不再對全民調發言！黨中央愛怎麼搞，就去搞吧！

底下網友也紛紛回應，「這就是我度爛國民黨的原因！永遠都是一堆迂腐貪戀權力的老人把持！被冥禁黨打趴在地上不敢吭聲...好不容易因為冥禁黨倒行逆施失去民心，人民給機會...現在又被撿到的勝利沖昏頭妄想繼續爭權奪利」、「支持全民調！老觀念老思維的退一退，讓年輕的出來復興國民黨，看看韓總就是因為非典型國民黨才能贏得民心」、「為什麼不用全民調？若國民黨真的墨守成規不思變通，那麼總統大選我跟我兩個孩子就放棄投票了」。

更有網友表示，「繼續搞醬缸文化那套，下次選舉的最大黨就是『討厭國民黨』」、「提出好的建言還要被批判？這個黨到底怎麼了？是真的想當第二個民進黨嗎」、「說真的國民黨不好好改革，還在搞黃袍加身的宮廷劇2020真的能穩民進黨嗎」、「國民黨黨中央，還真以為2020贏定，也太天真了」！

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

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