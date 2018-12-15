影》逮到了！聲稱受困關西機場靠陸救 警逮到造謠男大生

強颱燕子9月4日襲日本，關西國際機場淹水癱瘓，大量旅客滯留，5日有許多旅客排隊等著搭巴士離開機場。（許姓民眾提供/中央社）

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中時電子報

20180905中天新聞　關西機場泡水4號下午關閉　影響返台493人

今年9月4日，日本關西機場因強颱燕子侵襲受損關閉，造成許多旅客滯留機場，當時有網友上PTT發文，表示自己靠大陸使館派出的接駁車離開機場，還說致電我駐日本大阪辦事處請求協助，對方態度奇差令人心寒。事後追查這是一則「假訊息」，警方查出發文的網友「GuRuGuRu」，是台北大學一名游姓男大生，將他移送法辦。法官認定他就是PO文者，不過謠言內容未造成民眾生命威脅，不符《社會秩序維護法》要件，最後裁定免罰。

PTT鄉民「GuRuGuRu」今年9月6日在日旅版（Japan_Travel）發文稱，他第一次到日本自助，就遇到機場關閉這種事，並稱自己是搭乘「中使館」巴士回到大阪市區的台灣人。還說打電話到我駐日辦事處詢問是否可以給予任何協助，對方態度不耐煩、回應冷淡，讓他心冷。「GuRuGuRu」更說，受到「中使館」的幫助真的非常感恩，還要大家去盯一下駐日辦事處到底在搞什麼東西。

不過事後證實這是一則假訊息，大陸使館並未派車接人，據蘋果報導，警方查出「GuRuGuRu」是台北大學一名游姓男大生的帳戶，將他約談到案。

游男全盤否認，辯稱他確實在今年8月30日至9月12日到日本大阪旅遊，也有申請PTT網站帳號，但「GuRuGuRu」不是他申請，而且他也沒有尋求台北代表處的協助，堅稱那篇謠言不是他PO的。

但警方不採信游男辯詞，仍依違反《社會秩序維護法》將他函送戶籍地南投地院審理。

根據各項證據，法官認定游男就是以帳號「GuRuGuRu」發文的造謠者，但對當時人在台灣的民眾而言，並不足以使民眾心生畏懼或恐慌，即使是當時身處日本大阪的台灣民眾，就算真的沒有獲得台北駐日代表處的協助，也只是拉長等待時間，或出現需要自行找尋飯店住宿的不便而已，生命並沒有遭受急迫威脅，和法規中「足以影響公共之安寧者」的要件不符，因此裁定游男不罰。

(中時電子報)

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