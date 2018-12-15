NBA》下一個甜瓜！賈巴利帕克跌出公牛輪替

身為公牛全隊得分次高球員，賈巴利帕克仍被排除在正常輪替之外。(美聯社)

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中時電子報

跟火箭分道揚鑣的「甜瓜」安森尼還沒決定未來動向，竟也有球員遭逢跟他同樣命運！儘管身為公牛隊上得分次高好手，公牛總教練波伊蘭仍在15日宣布，賈巴利帕克將跌出公牛正常輪替名單之外，等同宣告即將跟他分道揚鑣。

「我之前跟賈巴利帕克針對他在球隊的角色與輪替進行過對話，」波伊蘭說，「我們要繼續前進，他仍是我們球隊的一部分，但對帕克來說，他打四號位有點困難，雖然能打三號位，這對他來說較具機會，我卻比較喜歡用哈奇森。」

從波伊蘭的說法可以聽出，就算賈巴利帕克本季場均15.8分、7.1籃板及2.3助攻，身為公牛主帥的波伊蘭，卻不知道該如何使用帕克，講更明白一點就是，波伊蘭不愛派上帕克，畢竟帕克先前跟公牛教練團發生過口角衝突。

公牛目前已經展開針對賈巴利帕克的交易案，期望可以早點把他送走，帕克說：「我很驚訝，因為在我的上場時間中，我做了所能做的一切，但你必須繼續前進，我清楚自己所在的位置，我會努力證明自己，也不會怨恨任何事情。」

NBA本季出現相當多這種突然棄用球員的怪異現象，不光是安森尼與賈巴利帕克，騎士的J.R.史密斯與後來被交易到爵士的柯佛，甚至已被太陽釋出的卡南，幾乎都出現在聯盟後段班球隊之中，也讓本季球員交易動作頻傳。

(中時電子報)

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