NBA》哈登黑哨護體宰湖人 詹皇憤怒!

2018年12月15日 08:41 中時電子報 盧品青

Why is it hard to educate fans about the rules? Here's what we're up against. From last night's game, @RealChrisWebber was incorrect here. This is a foul, as the defender makes illegal contact with his knee to the thigh of the offensive player, causing him to fall to the floor. pic.twitter.com/p0xweU8UD8 — NBA Referees (@OfficialNBARefs) December 14, 2018

火箭前役大敗湖人，輸球的詹姆斯(LeBron James)很不服氣，他在場上防守時曾把手放在背後，暗示著「我們乾脆手綁在背後給對方打算了」。火箭哈登(James Harden)仗著黑哨護體狂轟50分，詹皇賽後氣得丟下隊友逕自走出場。

哈登的碰瓷功力實在太強，即使湖人庫茲馬(Kyle Kuzma)高舉雙手不敢碰哈登，居然照樣被吹，而且還是大T。 擔任球評的退役前鋒韋伯(Chris Webber)都看不下去，「這個判決很糟，既不是犯規，更不應該是技術犯規。」

裁判很不爽，賽後在官方推特上回擊：「要教育球迷有這麼難嗎？那是因為防守者(庫茲馬)用他的膝蓋頂到了進攻者(哈登)大腿，害他跌倒。」

另一次是湖人「球哥」鮑爾(Lonzo Ball)用肩膀碰了一下哈登，又把哈登保送上罰球線。韋伯也質疑球哥根本沒伸手啊，「裁判又被哈登耍了，這個哪裡有犯規？」

老前輩皮朋(Scottie Pippen)曾說，如果套用當今的防守尺度，喬丹(Michael Jordan)大概可以每場都得50分。事實上哈登有沒有黑哨護體呢？裁判說沒有，但是數據告訴我們好像有。

喬丹：生涯出手投進14380球 罰球投進8790球

詹姆斯：生涯出手投進14030球 罰球投進8635球

哈登：生涯出手投進5562球 罰球投進5755球

哈登一生罰進的球居然比他真正出手投進的還要多，怪不得勇士今年西區決賽碰到他也陷入苦戰。庫茲馬和球哥敢怒不敢言，因為前一個抱怨哈登的人後來遭到聯盟罰款，他是碰不得也罵不得。詹姆斯很沮喪，把老友保羅(Chris Paul)也抓出來批，「保羅和哈登他們兩個都很會演。」

(中時電子報)