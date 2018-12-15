出1台車倒賠上萬元 南投8萬顆高山高麗菜棄收

2018年12月15日 08:42 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

品質好也沒用！高山高麗菜價崩 一公斤剩2元。(中天新聞提供)

說好的12月高麗菜價回穩呢？繼平地高麗菜價格崩盤，向來受歡迎的高山高麗菜也同樣遭殃，傳出8萬顆放田裡爛的消息。南投仁愛鄉有農民裁種三甲多地高山高麗菜，卻因價格大跌，不敷栽種成本，而放棄採約400噸高山高麗菜。菜農說，採收一車出貨到平地，還要倒賠上萬元運費，只好忍痛棄收當肥料。

以往高山高麗菜一顆賣價一、兩百元，今年因氣候關係延後採收，平地高麗菜和平地高麗菜撞期，導致高麗菜價格崩盤。南投仁愛南豐村三甲多地種了8萬顆高麗菜，又漂亮又大顆，卻因為價格大跌，而不得不棄收。農民說，去年批發價有25元，今年只剩2元，連一成都不到，如果採收一台車，還得倒賠上萬元，連採收工錢都不夠付。

仁愛鄉農會供銷部主任洪淑美表示，因為高山高麗菜價格很差，農民的紙箱、運費、人工等成本不夠，只好棄收。她建議，政府應該從育苗場做調查，規畫整個面積作調整，而不是菜貴就進口冷凍蔬菜。

高麗菜產銷會失衡價崩，其實農委會責無旁貸。農糧署11月中旬時曾說，從台北農產批發市場的產地進貨狀況來看，山區高麗菜已逐漸減少，月底前會結束，12月後要上市的平地高麗菜是10月初種的，面積已縮減至180公頃，12月起菜價可以回穩，但現在卻連高山高麗菜也必須棄收，放在田裡爛。

(中時電子報)