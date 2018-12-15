民進黨甩開派系共治包袱 港媒：他成新共主

行政院祕書長卓榮泰（前）14日在桃園市長鄭文燦（後右三）、新竹市長林智堅（後右二）、新當選的台南市長黃偉哲（後右一）、前立委陳其邁（後左二）、新當選的嘉義縣長翁章梁（後左一）的陪同下，前往民進黨中央黨部登記參選黨主席。（郭吉銓攝）

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中時電子報
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民進黨新潮流系大老吳乃仁因不滿民進黨不思檢討，更不滿同派系的桃園市長鄭文燦支持謝系的行政院秘書長卓榮泰，憤而決定「退流退黨」。但媒體認為，在推派卓榮泰參選民進黨主席的過程中，鄭文燦扮演吃重的角色，其背後所顯示的是民進黨中生代欲擺脫派系共治包袱，走出自己的路，而鄭文燦已成為新的派系共主。

九合一大選結束已3周，不管藍綠，政治人物忙著黨內互打，全都沒閒著。其中，有「乃公」之稱的民進黨新潮流大老吳乃仁，對民進黨推派人稱「中生代大師兄」的卓榮泰出馬選黨主席，非常不滿。他認為卓榮泰曾出言羞辱另一名新潮流悍將段宜康，而同為新潮流一員的桃園市長鄭文燦竟然還對卓榮泰大大美言，實在太不顧江湖道義，令他感到十分氣憤，一怒之下，決定退出新潮流和退黨。

對此，港媒《中評網》認為，鄭文燦能夠在桃園高票連任，歸功於淡化藍綠色彩外，而他個人也非常擅長溝通協調。因此，鄭文燦在處理民進黨內部問題時，較會甩開派系共治的思維，站在比較宏觀角度來看問題。更重要的是，鄭文燦也不願黨內新系與非新系的對抗持續下去，民進黨在已經慘輸的情形下，如繼續放任派系鬥爭下去，民進黨中生代又將如何自處？

因此，鄭文燦很快做了決定，他拉攏「鄭文燦、林佳龍、潘孟安、林智堅、黃偉哲、翁章梁及陳其邁」等中生代力量，力推卓榮泰出馬競選。只是卓榮泰參選，深深傷了新系大老吳乃仁的心。對吳乃仁來說，隸屬謝系的卓榮泰曾出言羞辱新潮流悍將段宜康，而同為新潮流的鄭文燦怎可不顧與段宜康30年兄弟情，居然支持卓榮泰，實在太不顧江湖道義，令吳乃仁心灰意冷之下，宣布退黨。

然而，擺在新潮流眼前的是，這次九合一大選，新潮流已失去宜蘭、彰化、台南與高雄的大片疆土，勢必要進行盤整，而論誰最有資格？當然是目前連任桃園市長的鄭文燦。且民進黨如果派系整合成功，重新贏得選民的好感，那麼居功厥偉的將是整合派系成功的新共主鄭文燦。

(中時電子報)

文章來源：中評社網站

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