50位老朋友重回后里馬場 見證百年風華再現

2018年12月15日 10:59 中時 陳世宗

后里馬場擁有百年歷史，走過台灣不同階段馬政史變遷！台中市政府利用這次舉辦世界花卉博覽會的契機，以存舊立新的方式，將馬場古蹟及歷史建物修復再利用，打造成為花馬樂園。

市府觀光旅遊局昨日特舉辦后里馬場「老朋友回娘家」活動，邀請包括94歲的育馬組老軍官在內等50位曾經在馬場留下歲月痕跡的軍士官兵、員工、教練、騎士及情侶等再聚首，透過欣賞懷舊時光舞台劇、台灣民歌，找回屬於后里馬場的歷史記憶故事，共同迎接馬場下一個百年風華。

觀旅局表示，后里馬場的第一馬廄、第二馬廄及場本部興建於1912年，日治時期於1937年成立台灣總督府產馬牧場，1952年后里馬場由國軍接管，改為國防部聯勤種馬牧場繁殖軍需馬匹，供國家騎兵騎乘，1997年移交原台中縣政府接管，成為全國唯一公辦公營的馬場，2010年台中縣市合併改制直轄市後，由市府管理，目前為國內歷史最悠久、面積最大且設施最完善的公營馬場，也是台中今日「老朋友回娘家」活動。

市府號召過去曾在后里馬場留下歲月痕跡或記憶的50位老朋友們，像是過去曾於馬場服役的軍士官兵及工作人員，或是參加過馬場舉辦的騎術訓練營、救國團活動，甚至是在園區內相戀結婚的情侶等，一起欣賞懷舊時光舞台劇，以及台灣民歌手葉佳修老師現場包括鄉間小路及外婆的澎湖灣等歌曲，老朋友齊聚一堂，彼此分享在馬場的精彩故事。

目前就讀小學5年級的小畫家陳曦，為了花博繪畫一系列畫作，並贈送主辦單位一幅富有童真意境的馬兒畫作「花博幻想曲」永久典藏，今日現場也獲頒獎狀，感謝她透過童真的畫作，讓大家看見花博的美好。

觀旅局長陳盛山表示，后里馬場為國內歷史最悠久的馬場，也是台灣馬術文化發源地，市府這次利用舉辦花博契機，以存舊立新方式進行空間改造，不僅將馬場的古蹟及歷史建物修復再利用，同時興建符合國際標準規格的馬術競技場，結合「馬」與「花卉」，存舊立新，打造動靜皆美的「花馬樂園」主題園區。

陳盛山說，花博后里馬場園區除了展出故宮國寶文物「翠玉白菜」及「翠玉小白菜」外，還有「老樹、老馬、老朋友」文化資產三寶，期盼透過這次活動，不僅讓馬場的老朋友們重回歷史時光，也能讓新朋友更認識馬場的歷史，具有承先啟後的歷史傳承意義。

今年94歲的后里馬場育馬組老軍官劉仁瑞表示，他於民國41年起在后里馬場服務，已有一段時間沒有回到馬場，這次看到保留下來的第一馬廄與第二馬廄，找回過去熟悉的記憶，十分懷念與感動，也藉此難得的機會，與現場許多不見的好友重逢敘舊。

觀旅局表示，市府藉由花博在后里馬場興建具國際標準的馬術障礙超越競技場，場地長110公尺、寬70公尺，具有1000席座位，除馬術表演外，花博期間也舉辦國際馬術比賽，推廣馬術運動文化。

運用馬場內舊母馬產馬房，整建成為第八馬廄市集，花博期間將作為文創空間販賣特色商品，並整建軍士官宿舍，保留部分竹編夾泥牆，花博期間轉變為文創與輕食的「馬場福利社」，另有參考日本現代建築元素融合園區老建物的開窗比例，營造視覺穿透感的聞香下馬餐廳，可讓遊客可於用餐時同時欣賞園區優美風景。歡迎民眾把握機會前往后里馬場園區，感受動靜皆美的花博遊憩體驗。

(中時 )