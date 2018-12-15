酸對手「連勝文們」遭批也是政二代　陳思宇：公開透明接受檢驗

台北市士林大同區立委補選無黨籍參選人陳思宇今前往士林市場掃街拜票。（林縉明攝）

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台北市士林大同立委補選，觀傳局長陳思宇昨前往選委會登記參選，並酸對手是「連勝文們」，陳思宇臉書湧入不少網友質疑陳也是「政二代」，陳思宇今天上午前往士林市場掃街拜票前受訪表示，過去推銷政策臉書成長速度較慢，近期爆增5000、6000名粉絲，對於外界批評指教都會虛心接受，但也會用自己的方式努力告訴外界陳思宇是怎麼樣的人。

士林大同立委補選截止，共有國民黨陳炳甫、民進黨何志偉、無黨籍柯家軍代表陳思宇等5人登記參選，其中，陳思宇登記後首場掃街拜票選在士林市場，今天上午陪同阿嬤買菜兼拜票，陳思宇說，很多親戚朋友在士林市場營業，很像回到家的感覺，很放送。

針對昨批評對手是｢連勝文們｣，外界質疑陳也是政二代，憑什麼講連勝文，陳思宇自嘲，過去擔任局長很努力推銷政策、政績，臉書粉絲成長速度較慢，但這幾天粉絲數爆增，看到很多人留言指教，也有人認為用字遣詞不是那麼精準，給予很多指導跟鼓勵，這就是台灣社會多元的地方，對於所有批評都會虛心接受。

此外，網路流傳陳思宇12歲時名下就持有土地，陳思宇說，還好爸爸一直擔任公職，所有財產公開透明，大家都可以在網路上找到資料，當時擁有土地持分相對來講沒那麼多，希望透過公開透明的檢視，讓大家可以知道家族從政經歷及財產內容。

因陳思宇代表柯家軍投入立委補選，外界關注市長柯文哲何時會同框站台？陳思宇說，其實兩人同框的機會很多，在市府時候大大小小活動都有機會，未來也希望邀請市長一起到地方聽聽大家的聲音，相信市長這部分會全力來協助。

(中時 )

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