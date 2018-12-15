酸對手「連勝文們」遭批也是政二代　陳思宇：公開透明接受檢驗

2018年12月15日 10:02 中時 林縉明

台北市士林大同立委補選，觀傳局長陳思宇昨前往選委會登記參選，並酸對手是「連勝文們」，陳思宇臉書湧入不少網友質疑陳也是「政二代」，陳思宇今天上午前往士林市場掃街拜票前受訪表示，過去推銷政策臉書成長速度較慢，近期爆增5000、6000名粉絲，對於外界批評指教都會虛心接受，但也會用自己的方式努力告訴外界陳思宇是怎麼樣的人。

士林大同立委補選截止，共有國民黨陳炳甫、民進黨何志偉、無黨籍柯家軍代表陳思宇等5人登記參選，其中，陳思宇登記後首場掃街拜票選在士林市場，今天上午陪同阿嬤買菜兼拜票，陳思宇說，很多親戚朋友在士林市場營業，很像回到家的感覺，很放送。

針對昨批評對手是｢連勝文們｣，外界質疑陳也是政二代，憑什麼講連勝文，陳思宇自嘲，過去擔任局長很努力推銷政策、政績，臉書粉絲成長速度較慢，但這幾天粉絲數爆增，看到很多人留言指教，也有人認為用字遣詞不是那麼精準，給予很多指導跟鼓勵，這就是台灣社會多元的地方，對於所有批評都會虛心接受。

此外，網路流傳陳思宇12歲時名下就持有土地，陳思宇說，還好爸爸一直擔任公職，所有財產公開透明，大家都可以在網路上找到資料，當時擁有土地持分相對來講沒那麼多，希望透過公開透明的檢視，讓大家可以知道家族從政經歷及財產內容。

因陳思宇代表柯家軍投入立委補選，外界關注市長柯文哲何時會同框站台？陳思宇說，其實兩人同框的機會很多，在市府時候大大小小活動都有機會，未來也希望邀請市長一起到地方聽聽大家的聲音，相信市長這部分會全力來協助。

(中時 )