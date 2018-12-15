參加老爸就職典 韓冰夜市找衣幫拚高雄經濟

2018年12月15日 09:59 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

九合一選舉24日投票，國民黨高雄市長候選人韓國瑜上午在女兒韓冰（前）陪同下，前往高雄林園中學投票所投票，成為矚目焦點。(中央社)

韓冰今受邀出席美容展，成為鎂光燈焦點。（柯宗緯攝）

韓冰漂亮大方，連老藍男也很欣賞，蔡正元曾在臉書狂PO韓冰美照。（圖／翻攝蔡正元臉書）

高雄市長就職典禮將至，準市長韓國瑜及夫人李佳芬已找好當地設計師，著手設計當天穿著的禮服，大家關切身材火辣的韓冰會穿什麼？她日前透露，會到六合夜市、瑞豐夜市或新堀江逛街採購，連就職典禮穿的服裝，也要幫老爸在高雄拚經濟，讓外界豎起大拇指。

聯合報報導，韓冰昨日陪同高雄市長就職典禮主持人許淑華，到旗袍店試穿禮服，事後媒體追問她當天會穿何服裝與會，她謙虛的說，主角是「韓總」和「佳芬姊」，她只是打打雜，會幫幫忙。

韓冰漂亮大方，穿著火辣，舉手投足都是關注焦點。她說，準備到六合夜市、瑞豐夜市或新堀江附近看看，不過因為最近較忙，得抽空去逛。作為韓國瑜的女兒，韓冰不僅幫打了一場漂亮選戰，也忙幫老爸兌選競選承諾，努力在高雄拚經濟。可以想見，屆時韓冰的穿著，將為夜市攤商打響知名度，並帶動買氣。

韓冰曾在加拿大兼差當模特兒，是天生衣架子。她在鎂光燈前曝光過的服裝，曾穿紅色削肩上衣，胸前的剪裁小露性感，也穿過開衩黑洋裝，或腰間鏤空的服裝，看得出來，她很有時尚感，也很敢穿搭。

(中時電子報)