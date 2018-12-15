水保局台南分局金實力 獲農業學術暨事業團體獎

水土保持局台南分局獲社團法人台灣農學會農業學術暨事業團體獎，由水保局台南分局長傅桂霖（右）親自接受表揚。（水保局台南分局分局提供）

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農委會水保局台南分局近年來致力提升社區自主防災能力，並積極推動水土保持工程四化及創新工法，以及農村產業跨域加值之卓越表現與顯著績效，榮獲農業學術暨事業團體獎，14日上午於台灣大學接受社團法人台灣農學會頒獎。

社團法人台灣農學會辦理之中華民國農學團體107年聯合年會及論壇，12月14日上午於台灣大學舉行，會中除邀請產、官、學者討論如何應用AI科技發展智慧化農業，也表揚優秀農業基層人員。水土保持局台南分局經推薦及評選，榮獲農業學術暨事業團體獎，由學會理事長陳吉仲頒發，水保局台南分局傅桂霖分局長親自接受表揚。

水保局台南分局近年致力降低工程職業災害，結合勞動部職業安全衛生署推動職業安全四化行動，透過水土保持工程構造物之設計標準化、構件預鑄化、施工機械化及人員專業化，結合中央與地方政府區域聯防之坡地禦災概念，降低山坡地災害發生機率與後續復建之效率。

此外，近年與屏東縣政府共同行銷「屏東可可、台灣巧克力」，運用農村再生跨域合作平台整合各部門資源，輔導農村社區產業升級與多元加值發展，並透過平台會議滾動式修正機制，真正落實產業加值跨域合作計畫之政策目標，將資源發揮最大效益，達到在地特色產業創生綜效，希望能吸引青年返鄉或留鄉經營，振興農村經濟。

(中時 )

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