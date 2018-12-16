消防員一再吸毒被判休職 一年不能領薪水

2018年12月16日 07:28 中時 陳志賢

基隆市消防局謝姓消防隊員，去年因吸食安毒被逮，檢察官考量他平日救人救災，要求他戒毒，給予緩起訴，結果謝在緩起訴期間故態復萌，再被攔檢持毒，查出曾吸安2次，基市消防局將謝員移送公務員懲戒委員會，公懲會審理後，判決謝員休職1年，謝員1年內不能領薪水。

謝員因去年10月3日在台北市西門町某酒吧內吸安被逮，謝驗尿有吸毒反應，遭警方送辦。檢察官考量他平常都是在救人、救災，無不良素行，亦無前科，犯罪情節尚非重大，在謝員自願戒除毒癮下，給予緩起訴2年處分。基市消防局事後開考績會將謝員記過2次。

但謝員在戒毒緩起訴期間，竟於今年6月7日深夜騎車行經新北市瑞芳區時，未開大燈被警察攔下，員警在他背包中起出安非他命3.6公克及吸食器，依毒品危害防制條例將謝員移送法辦。

謝員在警詢時，坦承他被捕前，當天先在北市松山區某友人住處吸安，另謝員還承認曾在5月21日在基隆市吸安，事發後，消防局對謝員2度吸毒表示驚訝，指謝平時救災很認真，不知為何染毒，謝是利用請休積假3天持毒、吸毒被逮。

消防局再召開考績會，以謝員2次涉毒，移送公懲會審理。公懲會認為，謝員吸毒除觸犯刑罰法律外，亦違反公務員服務法規定，嚴重損害政府之信譽，有懲戒必要，判決謝員休職，期間1年。

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(中時 )