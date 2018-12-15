沈智慧稱對手王義川阿伯 王義川神回：是稱讚吧

民進黨徵召台中市北屯北區立委補選參選人王義川15日一早到北屯區紫微宮參香。（馮惠宜攝）

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王義川在參香之後支持者也高呼「凍蒜！」祝福他能高票當選。（馮惠宜攝）

投入台中市北區北屯區立委補選的民進黨徵召參選人王義川在完成登記參選後第一個行程就深入藍營鐵票區到到北屯區紫微宮參香，面對對手國民黨提名的立委沈智慧他不斷稱「智慧阿姨」，沈智慧則是用「阿伯」回應，對此王義川回應，阿伯應該是稱讚，在台北阿伯都是稱讚，謝謝對手的鼓勵。

這場立委補選，61年次的王義川對上61歲的沈智慧，王義川一直稱呼對手為「智慧阿姨」還說，智慧阿姨當立委時他才高二，他在台大念書12年，她都在當立委。

王義川表示，他在神明面前向大家承諾，他是手機重度使用者，16日開始他的臉書將上線，未來會每天直播行程，當選後也會每天向選民報告每天的行程，讓大家知道立委究竟每天在忙什麼？

至於沈智慧指稱王義川在交通局長任內沒有把交通搞好，王義川表示，這四年市政府已奠定台中未來五十年軌道運輸的基礎，交通有沒有改善台中市民有深刻的體驗。智慧阿姨對台中交通的體悟大概也不夠深。

而對於沈智慧要不要參與辯論？王義川給予尊重，民主時代大家透過政策平台討論，不辯論沒關係，但總要跟市民交待清楚，到底支不支持大台中山手線？到底支不支持十四期文中小六拿來興建足球園區？到底支不支持北區肉品市場遷建？不透過辯論沒有關係，她總要對市民交待清楚，無論在什麼場合、什麼媒介她總要對這三件事情交待清楚。

(中時 )

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